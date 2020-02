Sin Vueltas con Jorge Soto: “No va a pasar mucho entre la sanción del proyecto y la propuesta de los nombres”

A pesar del receso, la Legislatura no ha tenido descanso. En las últimas semanas, la Cámara de Senadores ha tenido numerosas reuniones y una sesión extraordinaria a fin de debatir proyectos enviados por el Ejecutivo provincial. En Sin Vueltas de InformateSalta, el presidente del bloque de Senadores “Salta Tiene Futuro”, Jorge Soto hizo un balance de este inicio anticipado.

Moratoria, Monotributo Provincial y Ampliación de la Corte, aprobados

Este viernes, senadores le dio media sanción a los proyectos que ya habían sido debatidos en Diputados y obtenido su aprobación. De esta manera, los tres proyectos pasaron al Ejecutivo para su promulgación. “La moratoria y el monotributo fueron aprobados por una unanimidad, sin objeciones, no así el proyecto que proponía la ampliación de la Corte, de 19 senadores presentes, 15 votaron a favor y 4 por el rechazo” explicó el senador Jorge Soto en Sin Vueltas de InformateSalta.

Para el legislador darle a Salta una Corte de Justicia de 9 miembros, es darle a la comunidad un mejor servicio. “Estamos convencidos que con este número de miembros la Corte va a funcionar en salas. Si bien es competencia de esta, así lo indica cada Corte del país. Cada sala tendrá su especialización, en el fuero laboral, civil y comercial, administrativo. Será otra mirada, más especializada y con mayor celeridad en la resolución de las cuestiones que llegan a la Corte” indicó Soto.

Aseguró que la Corte de Justicia tendrá más herramientas para fiscalizar el funcionamiento de todos los jueces de las Cámaras. “Con más miembros vamos a tener mejores posibilidades de control sobre el desempeño los jueces de menor grado, controlar las cárceles y otras competencias”.

Soto recalcó en Sin Vueltas de InformateSalta que esta modificación no significará un aumento en las partidas presupuestarias. “Con la misma cantidad de recursos que funciona una Corte de 7, también tiene que funcionar con 9 miembros. No implicara mayores gastos”.

¿Y quiénes serán los nuevos jueces?

Si bien el senador de La Viña indicó que elegir a los nuevos miembros de la Corte de Justicia es una facultad exclusiva del gobernador Gustavo Sáenz, aseguró que no pasará mucho tiempo para conocer quiénes serán los propuestos.

“No va a pasar mucho entre ahora la sanción del proyecto y la propuesta de los nombres porque el funcionamiento, no porque este funcionando mal. Me saco el sombrero por la calidad de juristas con amplia trayectoria que han dado muestra cabal de su independencia política e idoneidad. Calculo que el gobernador prontamente hará público los nombres, para llegar al número de 9 como miembros de la Corte de Justicia”.

A partir de la propuesta del gobernador, se iniciaría un proceso de participación ciudadana por el plazo de 30 días. Luego el pliego será remitido a la Cámara de Senadores para que su análisis y posterior entrevista del postulado por la Comisión de Justicia. “Realizada la entrevista, se decide si se le da o no el acuerdo” sostuvo Jorge Soto en Sin Vueltas de InformateSalta.







Reforma Constitucional, ¿Se adelanta el inicio de sesiones?

Ante la consulta, Jorge Soto coincidió con su par de la Cámara de Diputados, Esteban Amat que es una modificación muy posible. “Hay voces que indican no empezar el 1° de abril sino un mes antes como mínimo” dijo.

Igualmente, Soto aclaró que, aunque las sesiones tengan lugar en abril, la tarea legislativa inicia antes. “Está el hecho de analizar o presentar proyectos. El trabajo de senadores es diario, es día a día, en época de inundaciones donde la gente sufre daños, uno tiene que estar a la altura de las circunstancias, acompañando al vecino, gestionando soluciones".

"Si hace falta un médico, un agente sanitario en algún hospital o mayor seguridad en algún municipio, no depende si están en vigencia las sesiones ordinarias o no. Se hace día a día el trabajo de estar al par de la gente, el contacto con el vecino no reconoce límites temporales, es el año redondo”.

Salta Tiene Futuro, un bloque clave de Senadores

Se trata de uno de los pilares del gobierno provincial en la Cámara Alta y Jorge Soto es su presidente. “No me considero una persona clave, los 23 senadores somos claves en el trabajo diario. Si bien es cierto, estoy ocupando el cargo de presidente del bloque mayoritario oficialista, todos los senadores tenemos nuestra voluntad para trabajar no solo por nuestro departamento sino para que la provincia siga creciendo día a día, para llevar una mejor calidad de vida a todos los salteños” agregó en Sin Vueltas de InformateSalta.

Soto agregó que el objetivo es acompañar al gobernador en aquellas cuestiones que sean en beneficio y también para realizar observaciones. “No nos olvidemos que esta es una sesión extraordinaria salvo que antes de abril haya necesidad de otra sesión. Hay temas muy importantes como girar el proyecto de reforma de la Constitución, todavía no tratamos el presupuesto” concluyó.