El Gobierno abre la puerta para discutir una suba en la edad jubilatoria

Aunque el funcionario no precisó detalles, una posibilidad en estudio es subir a 67 años la edad de los hombres para jubilarse, y a 65 años la edad de los mujeres. De todas maneras, no es la primera vez que desde el Gobierno se pretende avanzar en este sentido. En 2017, con Mauricio Macri como presidente, se intentó instalar la discusión a partir de un informe revelado por el entonces titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, según el cual cada año unas 50 mil personas siguen trabajando y no se jubilan cuando cumplen la edad legal para retirarse.

"En algún momento esta discusión vamos a tener que darla, pensando en un esquema gradual. La expectativa de vida todos los años crece y los sistemas jubilatorios se van a tener que ir adaptando. Hay que hacerlo en calma y con tiempo, de modo tranquilo, son cosas pesadas de mover, con mucha inercia por su gasto", explicó Moroni, en diálogo con radio La Red.

En cuanto a las jubilaciones de privilegio, que perciben ex jueces y funcionarios del servicio exterior, entre los cambios propuestos se destaca en primer lugar el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años.

A su vez, aumentarán los aportes adicionales en un 7%, por lo alcanzará el 18% de los salarios; se limitará el ámbito de aplicación personal (por ejemplo, quedarán excluidos los prosecretarios administrativos, medida que podría generar tensión con los sindicatos judiciales) y se incrementarán los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio.

El proyecto plantea que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años.

Entre las correcciones propuestas al régimen especial para funcionarios del Servicio Exterior de la Nación cabe mencionar la reducción de la tasa de sustitución de la jubilación ordinaria y por invalidez y el incremento de los aportes personales adicionales.

Además, los funcionarios que sean designados a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley "estarán obligatoriamente comprendidos en el Régimen Previsional General" por lo cual queda "derogado el régimen previsional especial instituido por la Ley N° 22.731". Al igual que con los judiciales, para los haberes se calculará el 82% del promedio de los salarios de los últimos 10 años.

Ministro Moroni

Con relación a este proyecto, Moroni indicó que el objetivo del Gobierno es que el sistema "deje de ser deficitario" y "requiera menos aportes del resto de la comunidad". "Estamos hablado de gente que vamos a garantizarle una jubilación digna, muchísima más alta con relación a las jubilaciones del resto de la sociedad", agregó.

Por su lado, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, opinó sobre el proyecto del gobierno nacional para modificar las jubilaciones de los jueces: "No son jubilaciones de privilegio sino especiales. Estamos de acuerdo en modificar la edad jubilatoria de los jueces pero no nos parece correcto hacer un promedio de la remuneración", al tiempo que expresó: "Vamos a buscar modificaciones en el proyecto para modificar las jubilaciones del Poder Judicial".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock, Tonelli señaló sobre la actualización de las jubilaciones: "A buena parte de los jubilados se les aumenta bastante menos", y agregó: "Está claro que en este caso hay un ajuste sobre los jubilados. Entiendo que en 2017 no fue un ajuste".

Infobae.