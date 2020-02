Daniel Arroyo recorrerá Alto La Sierra por la crisis sociosanitaria

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, arribará hoy a Salta desde Jujuy, confirmaron diferentes fuentes oficiales. Es la segunda vez que el funcionario nacional llega a la provincia por la crisis sociosanitaria que afecta a las comunidades aborígenes y criollas del norte y al Chaco salteño, publicó El Tribuno.

Si las condiciones climáticas lo permiten, Arroyo se desplazará hasta la localidad de Alto La Sierra, en el departamento Rivadavia. El viernes, en tanto, tiene previsto visitar el Centro de Primera Infancia (CPI) de barrio Solidaridad.

Arroyo estuvo en Salta el 12 de enero y adelantó la entrega de las tarjetas Alimentar, que generan una inyección mensual de más de 300 millones de pesos. También se avanzó con los módulos destinados para las familias que no pueden usar el plástico por la falta de posnet en las zonas más alejadas de los centros urbanos.

El drama del agua

Días atrás, en declaraciones a la prensa, Arroyo dijo que la situación en Salta es "muy grave" por la muerte de niños por desnutrición. "Fallecieron niños de la comunidad wichi y hay otros internados. El problema es el agua, entre otros", manifestó.

"Como los chicos toman agua en mal estado, terminan teniendo diarrea, terminan teniendo deshidratación, y a partir de ahí viene el problema de la desnutrición", agregó.

"Ya estamos trabajando en la zona, trabajamos en conjunto, hay un equipo del Ministerio (de Desarrollo Social) trabajando en el lugar. El Ejército está llevando agua potable a las comunidades y estamos haciendo un rastrillaje", había detallado.

El martes, el gobernador Gustavo Sáenz expresó en una reunión de gabinete ampliada en Tartagal: "Empezamos a correr el velo de la mentira y a mostrar la realidad. Lamentablemente, y con dolor tenemos que decirlo, muchos niños se murieron en todos estos años", enfatizó el mandatario. "No puedo concebir que los chicos se mueran de hambre, que no tengan agua, no podemos seguir viviendo así".

Se prevé que Sáenz reciba a Arroyo durante la segunda visita a Salta. El Gobierno provincial declaró el mes pasado la emergencia sociosanitaria en los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán. En esos lugares la situación se agravó por las intensas tormentas.

Tras la reunión que se concretó ayer en Tartagal, los funcionarios se llevaron los planteos que realizaron intendentes, legisladores y referentes sociales.