El deportista Maximiliano Díaz despidió a su amigo Braian Toledo: "hermano mío te adelantaste"

“Hermano mío te adelantaste en un viaje sin regreso, al infinito como siempre decías donde quedan ahora todos los proyectos que veníamos armando, ya no habrá más charlas, no habrá más viajes te vas y dejas un vacío tan grande”, escribió en su cuenta de Instagram, Maximiliano Díaz, el reconocido atleta salteño, tras enterarse de la trágica noticia.

Braian Toledo, su amigo, de tan solo 26 años y con una prometedora carrera como lanzador de jabalina murió esta madrugada tras protagonizar un accidente cerca de Marcos Paz, de donde era oriundo.

“Parece mentira y tengo una tristeza enorme, te voy a extrañar siempre hermano, te llevas una parte de mí. Lo único que puedo decirte es que te abrazo fuerte y buen viaje”, escribió junto a fotografías de ambos.







La vida de Braian Toledo marcó una historia de superación, carencias y mucho esfuerzo. Nació un barrio muy humilde de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. No tenía agua potable, su padre lo abandonó en tres ocasiones y sintió el hambre en serio. Muchas veces no tenían para comer. Nunca se olvidó de la noche en la que encontró a su mamá llorando: "Es que no sé qué les voy a dar de comer mañana", le dijo entre sollozos.

Trabajó de albañil para poder llevar algo de comida. Siempre soñó con un futuro mejor. Y lo logró. Fue medallista olímpico, se entrenó seis meses por año en Finlandia y fue un ejemplo para muchos. "En los primeros viajes que hice representando a la Argentina tenía que tirar el colchón al piso porque me daba vértigo dormir arriba de una cama, no estaba acostumbrado", recordó alguna vez como anécdota.