¡Unos inadaptados! Jóvenes hicieron explotar un pájaro con petardos

Lamentablemente la pirotecnia siempre afecta a alguien, sea un animal o una persona, siempre hay un perjudicado. En esta ocasión, en el Barrio Finca Valdivia, cerca de El Círculo, un grupo de 7 inadaptados decidieron colocarle petardos en la boca a un ave que se encontraba en el suelo, probablemente desorientada por las explosiones de los cohetes.

El resultado fue claro, el ave murió de una forma cruel. El hecho fue documentado por un vecino en un grupo de Facebook en el que señaló que se trata de una "situación de no terminar” y que “la policía no hace nada porque son menores y no responde los llamados al 911”.