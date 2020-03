Concejales destacaron el enfoque “social” y el llamado a trabajar juntos de Bettina Romero

Tras el acto de apertura de las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, los ediles de distintas bancadas, ante las cámaras de InformateSalta, manifestaron su opinión acerca del discurso brindado por la intendente Bettina Romero y puntualmente sobre su programa gobierno para el presente año.

Al respecto, Raúl Córdoba, de “Gestión por los Vecinos”, destacó el enfoque “social” del discurso aunque dijo que le faltó establecer ejes de trabajos mucho más concretos en lo que se refiere a obra pública. “Habla de un 85% de gastos del ejecutivo, y un 15% de inversión, cuando el intendente anterior se hablaba de un 35%, eso hay que discutirlo”.





En tanto, Cande Correa, de “Nueva Generación”, destacó que se haya hecho especial hincapié en la necesidad de trabajar en equipo. “La gente quiere eso, que empecemos a trabajar en equipo, nosotros necesitamos de ella, y ella de nosotros, la verdad que es nuevo para ella como para nosotros y creo que tenemos que trabajar en equipo”.

Correa insistió que hay que priorizar las necesidades de la gente y no tanto el conflicto. “Estos 80 días no fueron malos, pero vengo pidiendo respuestas desde que asumimos, y la verdad que todavía no tenemos, la gente necesita respuestas, está desesperada, no hay empleo, hay hambre".







A su vez, criticó a Agrotécnica Fueguina, cuyo contrato vence en septiembre. “Creo que hay que releer ese contrato, tiene que cumplirse las pautas que dice en el contrato, estamos pagando millonadas y lo mínimo que tendría que hacerse es cumplirse”.



Sobre el mismo tema, Frida Fonseca, de “Salta Tiene Futuro”, indicó que la renovación del contrato a la empresa recolectora de residuos "va a estar condicionado a que certifiquen que no hay contaminación".

Fonseca también opinó acerca del discurso y los primeros meses de gestión de Bettina. “Hay que apostar a un trabajo conjunto, yo creo que han sido 80 días muy difíciles en los cuales se ha planteado y se ha plasmado críticamente problemáticas sociales presentes, que no las podemos desconocer, tengo mucha expectativa positiva, espero que todo lo que hoy ha prometido pueda llegar a plasmarse en beneficio de la gente”.







Por su parte, Romina Arroyo, de “Salta Tiene Futuro”, consideró que la intendente debió hacer mención a cómo se va a trabajar con respecto al tránsito de la ciudad de Salta. “El caos vehicular que hay en la ciudad de Salta creo que es una materia pendiente que lo tendría que resolver”.

Además le pidió a Romero gestionar recursos que permitan potenciar la obra pública, como así también dar cuenta de cual fue la recaudación que tuvo la municipalidad durante el mes de diciembre y enero, y en que se gastó el dinero. “Hemos hecho un ajuste de casi el 47% de la Unidad Tributaria”.







A su turno, Fernando Ruarte, del “Frente de Todos”, destacó que se trató de un discurso plasmado de justicia social pero advirtió que todo lo dicho debe volverse realidad. “Queremos que se concrete en obras, y que no quede en un discurso vacío, se habló de ayudar a los más vulnerables, de llegar a los barrios más postergados de Salta, me gustaría que no quede en un discurso vacío con grandes elocuencias, sino que lleguen las obras a los barrios”.







Por último, Jorge Altamirano, del partido “Salta Nos Une”, también subrayó la mirada social e insistió en la necesidad de un trabajo mancomunado. “Los vecinos vienen requiriendo que se ocupen de los chicos, los adultos mayores, y nosotros tenemos controlar que esto sea real, todos tenemos que estar en los barrios”.