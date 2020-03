Jujuy prepara una masiva marcha contra la intervención al Poder Judicial

Y en ese mismo sentido, en un plenario de dirigentes del Frente Cambia Jujuy, el gobernador Gerardo Morales aseguró que en la marcha del próximo miércoles 4 de marzo los jujeños van a expresar claramente su rechazo al proyecto de intervención federal de la Justicia jujeña. “Vamos a defender Jujuy y la paz que logramos, le vamos a decir no a la intervención y no a la libertad de Milagro Sala”, argumentó.

En un encuentro desarrollado en instalaciones de la Federación Gaucha Jujeña, donde se congregaron dirigentes de los diferentes partidos que componen el Frente Cambia Jujuy, el primer mandatario expresó su rechazo al proyecto de intervención de la Justicia jujeña, denunció que esta iniciativa proviene de los sectores más radicalizados del ultrakirchnerismo, que plantean la existencia de presos políticos en el país, lo que ha desnudado, dijo, internas dentro del gobierno nacional, teniendo que salir al cruce el propio presidente Fernández, a aclarar que en Argentina no había presos políticos, sino detenciones arbitrarias, “lo cual podemos o no compartirlo, pero que es su visión”, indicó Morales.

Morales indicó que el próximo miércoles “los jujeños daremos un fuerte mensaje al país de que estamos en contra de la intervención federal de la justicia y que le decimos no a la libertad de Milagro Sala, no a la violencia, no a la impunidad y no a la corrupción”.

Además, recordó que sobre Milagro Sala pesan cuatro condenas, las cuales enumeró: Por amenaza de bomba contra una comisaría, 2 años; por la causa Luca Arias, 4 años; por el ataque en el Consejo de Ciencias Económicas, 3 años (causa federal); y 13 años por Pibes Villeros, causa que forma parte de la Megacausa.

Remarcó que por la Megacausa se investiga la desaparición de 2000 viviendas cobradas y no construidas, las que al día de hoy corresponderían a 4500 millones de pesos, lo que sumado a los 1000 millones que tuvo que poner la provincia para terminar 500 viviendas sociales inconclusas, la suma asciende a 5500 millones de pesos.

Advirtió que el pedido de intervención de la Justicia jujeña no es casual, “quieren intervenir el poder judicial para liberar a Milagro Sala”, por ello aseguró que la convocatoria del día miércoles próximo, es para poner el punto donde hay que ponerlo y dar lucha desde la gestión, “venimos generando una gran transformación y vamos a defenderla”, concluyó.