En Rivadavia Banda Sur, tomaron de forma pacífica una escuela wichí

Un colegio ubicado en la localidad de Rivadavia Banda Sur fue tomado de forma pacífica este martes por padres y alumnos, reclamando la falta de presupuesto para el funcionamiento del mismo, de personal y por el albergue, el cual no estaría funcionando.

Según la información que comparte el sitio Rivadavia Te Informa, la institución es el Colegio Secundario 5235 Misión Wichí. Como se puede ver en las imágenes compartidas, en la entrada a la institución los protestantes colocaron afiches donde piden por la copa de leche, ordenanza, secretaria, preceptor y coordinador de albergue.

Ahora en estos momentos el colegio secundario N° 5235 de Rivadavia Banda Sur permanece tomado pacíficamente por padres y... Publicado por Rivadavia Te Informa en Martes, 3 de marzo de 2020

En diálogo con el medio citado, un referente de la comunidad “Bernardino Pizarra” aseveró los detalles del malestar que atraviesan: “No funciona ninguna de las cosas, no hay presupuesto del Ministerio (de Educación), no hay ordenanza, (las que están) trabajan sin cobrar un peso, hicimos gestiones pero hasta la fecha no tenemos respuestas”.

Como si fuera poco, sumó que “falta personal, la Municipalidad hace lo que puede pero ya son cuatro años que venimos así”. Tras la toma pacífica del inmueble, el referente de comunidad aclaró que “no queremos perjudicar a nadie, menos a los chicos, pero la situación del colegio no da para más (…), tomamos el colegio para que vengan autoridades de la Provincia, queremos plantearles nuestra situación, la paciencia se acabó”, subrayó.