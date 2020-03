Javier David podría ser el reemplazante de García Castiella en la Secretaría de Justicia

Consultado sobre la posibilidad, el gobernador Gustavo Sáenz admitió que "me gustaría pero vamos a ver. Sería un muy buen candidato".

El gobernador Gustavo Sáenz tomó hoy juramento a Pedro García Castiella como Defensor General de la Provincia y en diálogo con los medios tras ser consultado sobre la posibilidad de que Javier David lo reemplace en la Secretaría de Justicia respondió: “Me gustaría pero vamos a ver. Sería un muy buen candidato”.

Ante la prensa habló de variados temas, entre ellos la iniciativa del Ministerio Público Fiscal en investigar el fallecimiento de niños originarios en el interior de la provincia, “Me parece bien para eso están, deben investigar todos los hechos que consideren que puede tener responsables. Son poderes independientes”.

Y se enfocó en resaltar que: “Trabajamos en solucionar este problema, visibilizar lo que no se hacía. Mostrar una realidad que duele y lastima. Buscamos que esto no siga ocurriendo y para eso hay que trabajar muchísimo, no sirve de nada esconder la realidad, hay que mostrarla y está bien que se investigue si hay responsables y si los hay, que paguen lo que tengan que pagar”.

Sobre su intervención para la ampliación de la Corte de Justicia reafirmó que no se destinará más presupuesto a ese sector, “se va a redistribuir y eso lo establece la ley, no se va a reformular el presupuesto del Poder Judicial”.

Criticado por los postulantes que ofreció dijo haber elegido a “personas por su capacidad. Todos tienen amplia experiencia en litigio, es gente de carrera y el objetivo es reconocer la carrera judicial. La gente nos pide agilidad en la justicia”.

Conflicto docente

Sobre las medidas que llevan adelante docentes autoconvocados aseguró que pagaron lo que pueden sostener. “Antes de la paritaria depositamos el 8% y 2000 pesos es lo que podemos, tampoco vamos a dar aquello que después no podamos pagar”.

Consideró importante escuchar a todos pero remarcó que por cuestiones de administración en las reuniones paritarias deben juntarse con los gremios.

Salarios congelados

Sobre información respecto a funcionarios que tienen congeladas sus dietas recibieron el depósito de 2000 pesos el fin de semana se mostró sorprendido. “No tengo conocimiento de eso pero sí ocurrió lo tendrán que devolver o se les descontará del próximo mes”.

Finalmente confirmó que el 1 de abril, en la apertura de sesiones ordinarias presentará el proyecto que busca modificar la constitución provincial. “Algunos de los ítems que buscamos modificar son limitación de los mandatos, que fue una promesa de campaña, que nadie pueda estar más de ocho años en el poder ejecutivo, ni gobernador ni intendentes. El Poder judicial, los jueces divididos en salas y cuatro años de ejercicio para los concejales”.