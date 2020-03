Boxeo en Salta: “El Bombardero” promete noquear al “Búfalo”

El salteño Durval “El Bombardero” Palacios, de 29 años, una de las promesas del boxeo provincial, se enfrentará a Emiliano “El Búfalo” Silguero arriba del cuadrilátero del estadio Delmi el próximo viernes, desde las 22 horas.

Palacios debutó a los 17 y ganó todos los torneos amateurs en los que participó. Lleva ocho combates invictos y este fin de semana irá por la novena.

El Bombardero, en diálogo con InformateSalta aseguró que noqueará al bonaerense. “Llevo ocho peleas invictas y el viernes voy por el Búfalo. Lo voy a noquear en el tercer round”, dijo.

Con fuerza, infundía y actitud desafiante, Palacios espera ansioso su próximo combate.”Soy un boxeador muy completo. Pero siempre depende del rival, si en un pelea quiere ir al frente vamos al frente”, expresó.

También explicó cómo realiza su preparación física. “El boxeo a mi me encanta, no lo siento sacrificado. Disfruto mucho de lo que hago. Todos los días trabajo doble turno y voy combinado los entrenamientos. Depende de cómo me sienta el gimnasio, si necesito más velocidad o potencia. Por las tarde trabajo con Francisco Soria, mi entrenador quien me corrige la técnica y es un verdadero maestro”, confirmó.

Por último desafió a su rival, Emiliano Silguero “El Bufalo”. “No lo conozco personalmente. Lo vi pelear, parece que es un rival fuerte que va al frente pero no va a poder conmigo”, aseguró.

Su entrenador Francisco Soria, también destacó las cualidades de su pupilo:” Él está preparado para cualquier rival en este momento, es ambidiestro y se acomoda de acuerdo a las circunstancias, si hay que pelear se pelea y si hay que boxear se boxea. Es un boxeador que tiene un don, su potencia y da verdaderos espectáculos y la gente seguramente va apreciar esto. Es un boxeador agresivo que siempre va al frente”, dijo.