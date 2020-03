Concejales pedirán que se agilice la sanción de una ley de Pirotecnia Sonora Cero

InformateSalta dialogó con la concejal Frida Fonseca, quien explicó de qué se trata el Proyecto de Declaración presentado por el edil José Gauffín (Juntos por el Cambio), que establece solicitar a la Cámara de Diputados de la Provincia del tratamiento al proyecto de ley para que se prohíba en toda Salta la tenencia, uso, detonación y/o comercialización y/o venta al público mayorista o minorista, de todo artificio de pirotecnia que provoque sonoridad.

“Es un proyecto consecuente con la legislación municipal aprobada el año pasado, orientada a desalentar el uso y comercialización de la pirotecnia sonora. Desde la experiencia observamos que sólo con el municipio Capital no basta porque evidentemente si esto no se replica en el resto de la provincia, es muy difícil el control, no se vende en Salta pero sí en los municipios aldeaños, entonces no se puede controlar”, sostuvo la concejal de Salta tiene Futuro.

Fonseca señaló que la idea es trasladar la inquietud a la cámara legislativa, donde ya hay un proyecto con media sanción. Eso significaría que toda la provincia tome la misma decisión. “Creo que el proyecto va a ser acompañado de forma unánime por los concejales, vamos a tener muchos temas que se van a ir enunciando”, dijo.

Con respecto a otras problemáticas que se tratarán durante el año, la concejal se refirió a un pedido de informe de Agrotécnica Fueguina “por la basura y los estudios técnicos que se han hecho en el vertedero San Javier, un pedido de informe al Ejecutivo para saber cómo va a ser la situaciones de los trabajadores de la Cooperadora absorbidos por el municipio”.

Reforma Constitucional y cuestiones de género

Fonseca manifestó que unas de sus principales preocupaciones serán los temas de género. "Ayer lo escuchaba al gobernador plantear el tema de la Reforma Constitucional que va a comenzar a tomar forma y una de las propuestas concretas va a ser que esa reforma incluya los derechos de género. Esto lo vamos a tratar en un encuentro de concejalas mujeres que se va a hacer el 19 en el Concejo Deliberante con las concejalas mujer de la provincia, donde vamos a definir cuáles son los temas que nos parecen que son urgentes para que se puedan incluir en la reforma constitucional”.