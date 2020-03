Gremios municipales reclaman discutir “paritarias propias”

Municipal Hace 1 hora

César Molina, de ADEMUS, manifestó que hasta el día no fueron convocados por el Ejecutivo Municipal y aún no percibieron ningún tipo de aumento. Piden establecer una mesa de diálogo propia. “No podemos vivir de lo que arregla la provincia porque no es el mismo básico”, dijo.