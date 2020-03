Sáenz: “Creo que el lunes vamos a tener la posibilidad de estar en la escuela y que los docentes estén donde deben estar”

Luego de entablar una reunión de casi dos horas con docentes autoconvocados en el Foro de Intendentes de Salta, Gustavo Sáenz indicó que recibió sus pedidos y les pidió un voto de confianza. “Soy un gobernador que lleva un poco más de 60 días en la gestión, les pedimos que nos acompañen que empecemos las clases y lo que ellos más quieren es también empezar”.

“Si fuera por mí los hubiera atendido a todos el primer día, porque es lo que corresponde, pero bueno tome la decisión ayer de hacerlo, no quería que estén en la plaza o en Aunor quería que estén en su casa y en clases. Hay un problema de representación gremial, un problema que hay que solucionar a futuro porque la ley claramente establece que con los que tenemos que negociar los salarios es con los gremios. Lo que les he dicho es que se presenten a elecciones y busquen la manera de tener representación gremial también”.







En el cierre de sus declaraciones, Sáenz que espera que el lunes los docentes autoconvocados puedan volver al aula. “Creo que después de todo este trabajo y hablar hablado con los sectores, el lunes vamos a tener la posibilidad de estar en la escuela y que los docentes estén donde deben estar”

Se garantizó el no descuento de los días no trabajados de la semana pasada. “Garantizamos que no se le va a descontar la semana pasada porque creo que había que escuchar a todos los sectores. Pero a partir de la semana que viene si ya hay un acuerdo salarial y no van a trabajar lamentablemente es lo corresponde” concluyó.