Urtubey fuera del Consejo del PJ: “Muestra un camino que todos deberíamos mirar”

En las últimas horas, el exgobernador Juan Manuel Urtubey presentó al Consejo Provincial del Partido Justicialista (distrito Salta) su renuncia a la presidencia del mismo, convencido de que “debe iniciarse un proceso de renovación interna y evitar que la agrupación pase a ser una institución vacía”, según argumentó en su cuenta de Twitter.

Al respecto de esta decisión InformateSalta dialogó con el ex legislador nacional Javier David, quien analizó la renuncia de Urtubey. “Me parece una decisión que muestra una instancia de reflexión del ex gobernador, que entiende la situación que pasa la Argentina, me parece un buen gesto en estos tiempos donde desde la política se ven pocos”, manifestó.

Del mismo modo aseveró que el alejamiento del ex mandatario al Consejo justicialista “da lugar a una rediscusión interna, a que nuevos hombres y mujeres puedan hacerse cargo de la conducción del partido, que éste pueda ponerse a la altura del debate de qué necesitamos en Argentina y en Salta”.

No obstante, David reconoció a InformateSalta que la noticia “me sorprendió para bien, no me lo esperaba, muestra un camino que todos los dirigentes deberíamos mirar, no tanto a uno mismo sino al costado, al contexto, que permita convocar a nueva gente, el gesto lo vale”.

“Un partido que no debate los temas que involucran a la gente, no sirve”

Críticas, pero sin nombres

El ex diputado nacional por Salta recordó que “he sido muy crítico” con el PJ. “Como miembro del Consejo del Partido, no he participado desde el año pasado, por cómo se venían haciendo las actuaciones, pero hoy nos merecemos abrir las puertas lo máximo posible, que viejas rencillas queden de lado en pos de fortalecer el PJ”.

Sin embargo, David sentenció a InformateSalta que “no hay que pensar nombres, porque si solo pensamos en quién se hace cargo estamos equivocados, más allá de los nombres esto marca hacia dónde hay que ir, ahora hay que hacerlo realidad”.