Continuará el debate por la intervención de la Justicia jujeña

El Senado debatió este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales el proyecto del senador Guillermo Snopek para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, con una nutrida presencia de la oposición. Si bien no hubo dictamen, se acordó volver a reunirse el 31 de marzo.

A propuesta de María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la comisión, se decidió poner plazo hasta el miércoles 25 para recopilar y analizar pruebas documentales e informativas sobre el tema, para luego realizar una nueva reunión el martes 31, donde se escucharán alrededor de 40 testimonios en torno a la situación de la Justicia jujeña.

En el Salón Illia del Senado quedaron expuestas las dos posturas antagónicas sobre el tema: Snopek defendió su proyecto y la radical Silvia Giacoppo se cargó al hombro el rechazo, con el respaldo de Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio, que horas antes recibió al gobernador Gerardo Morales para darle apoyo político, publicó Nuevo Diario.

Naidenoff denunció una “intromisión al Poder Judicial de Jujuy” y sostuvo que la intervención es “insustentable desde lo jurídico y desde lo político”.

El bloque del Frente de Todos no se encolumnó detrás del proyecto de Snopek, sino que dejó transcurrir la reunión y resolvió no firmar dictamen. La propia presidenta de la comisión, María de los Ángeles Sacnun, reconoció que no tiene posición tomada sobre el tema.

“Lo que se abre es una discusión en la que debemos llevar luz en torno a los hechos”, se limitó a decir, y en el mismo sentido se expresó su par Anabel Fernández Sagasti.