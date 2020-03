Morales: “El kirchnerismo está decidido a intervenir el poder Judicial de Jujuy”

Siguen las repercusiones en torno al proyecto que se trata en el Congreso de la Nación, el cual facilitaría la intervención al Poder Judicial en la provincia de Jujuy, situación que permitiría la libertad de la dirigente kirchnerista condenada, Milagro Sala, posibilidad que despertó el malestar en todo el país, derivando en marchas y manifestaciones, como la que tuvo lugar este martes en Salta.

En medio de las novedades, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy concedió una entrevista al canal Todo Noticias donde comentó su malestar sobre esta intervención, recalcando que trató el tema con el presidente Alberto Fernández.

“Cuando hablé con él la semana pasada, le pregunté si hay una decisión de Nación de intervenir el poder judicial, me dijo que no, bajo ningún punto de vida”, afirmó Morales. No obstante, puntualizó que “está la orden de Oscar Parrili y Cristina Kirchner de intervenir y avanzar”.

A esto espetó que “el Gobierno dice que no y le creo al presidente, pero aquí hay un intento del kirchnerismo de avanzar con el proyecto, están decididos a intervenir el Poder Judicial desde el sector más duro del kirchnerismo, eso le hace daño al país”.

Morales criticó estas intenciones dado que “mientras el presidente busca arreglar la deuda, funcionarios de este tipo lo tiran para abajo, profundizan la grieta y nos ponen de la peor manera, en el peor país, en el peor pasado”.

Con respecto a Milagro Sala, el gobernador jujeño recordó que “tiene cuatro causas con doble condena, hay dos causas que tienen triple condena, ya fueron rechazados los recursos en el Superior Tribunal, hay realidades irrefutables, aquí se robaron la plata”, sentenció.