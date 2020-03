Paro de anestesistas: “No pretendo que ganen menos, sino lo que trabajan”

Así lo señaló el gerente del Hospital San Bernardo, Pablo Salomón, sobre la medida de fuerza de los anestesistas. Aseveró que, por este paro, se cancelaron cerca de 50 operaciones. “Parece que los colegas no tienen en cuenta la gente”, precisó.

Esta semana comenzó complicada para el Hospital San Bernardo, ya que, anestesistas decidieron no prestar servicios por reclamos salariales. En consecuencia, el nosocomio debió suspender decenas de cirugías en la jornada de ayer. De acuerdo a lo que supo InformateSalta, los profesionales pretenden evitar un reajuste en los pagos por sobreasignaciones que suelen ir de $100 mil a $700 mil por mes. Dichos montos, ya no serían viables para el Hospital San Bernardo, y ante la necesidad de mejorar las finanzas éstas partidas buscan ser mejor distribuidas.

Al respecto de esta medida de fuerza tan insólita como inapropiada, este medio dialogó con el gerente del nosocomio, Pablo Salomón, quien comentó los detalles de la situación: “El servicio de anestesia está tomando medidas de fuerza, poco ortodoxas en la salud, los profesionales no tenemos esos códigos, decidieron cortar sin previo aviso habiendo una negociación de por medio, cortando las anestesias, comportándose como una corporación”.

En cuanto al motivo de la medida, Salomón indicó que “los ajustes que hice son lógicos de una persona honesta, no puedo permitir que en mi hospital se cobren modalidades no habituales o irregulares; ellos cobran tres o dos veces más una franja horaria”.





“No pretendo que no ganen menos, sino que ganen lo que trabajan, que ganen dignamente, no que superpongan horas y facturen dos veces más, si trabajan 24 horas deben cobrar 24, no 36”.

En cuanto a los pacientes afectados, el doctor precisó que “entre hoy y ayer (se suspendieron) 50 o 60 cirugías, tenemos programadas por día entre 25 y 30, dentro hay pacientes oncológicos, traumatológicos, postrados en camas, con sus familias que duermen en los pasillos y eso parece que los colegas no lo tienen en cuenta”, aseveró, indicando que algunos pacientes están hace 14 días esperando una operación.

Con respecto a los anestesistas, dijo que son 15 los que trabajan en el nosocomio, “cinco son de planta y a cuatro se les ofrecieron cargos pero no los aceptan, a mi entender están en rebeldía”. Ante esta medida, Salomón lamentó la denuncia penal realizada y el recurso de amparo: “No es agradable denunciar a un colega, es triste”, concluyó.