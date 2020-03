El sector turístico salteño preocupado por la propagación del Coronavirus

Hasta el momento, no hay ningún paciente positivo en la provincia, sin embargo ayer se confirmó el caso de una joven de 15 años que presenta síntomas y fue internada bajo la condición de sospechosa. Desde el sector turístico temen una eventual propagación de la enfermedad.

En los últimos días se registraron numerosas cancelaciones de reservas hoteleras y de pasajes aéreos que tenían por destino la provincia, lo que puso al sector turístico en alerta. La preocupación llegó al punto de programar para hoy a las 15 una reunión en el Centro Cívico Grand Bourg con funcionarios del Ministerio de Salud Pública, para informarse acerca de los escenarios posibles ante el avance de la enfermedad, y el impacto que eso podría tener en la actividad en la provincia.

La confirmación de un gran número de cancelaciones en los establecimientos hoteleros de Salta llegó de boca del presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Eduardo Kira. El empresario detalló que por ahora los que están cancelando son casi en su totalidad turistas extranjeros; y los grandes afectados son los hoteles de mayor categoría, especialmente de cuatro y cinco estrellas.







Consultado acerca del porcentaje de reservas perdidas, el dirigente recordó que los turistas extranjeros representan menos del 20% del total de los visitantes que recibe Salta, y aclaró que las cancelaciones no son totales, sino parciales. Kira contó que algo similar está ocurriendo con los arribos por avión, aunque sin precisar el número de casos. La paranoia en torno a la enfermedad no se nota todavía en los turistas nacionales y regionales, que mantienen las reservas sin cambio, además de registrarse nuevas operaciones.

Gerentes y encargados de hoteles que prefirieron mantener sus nombres en reserva confirmaron a IN Salta los dichos de Kira, y reconocieron que por ahora el mayor número de cancelaciones de reservas estuvieron vinculadas a turistas europeos, principalmente italianos, alemanes, franceses y españoles. Y coincidieron en que los turistas argentinos aún no concretaron cancelaciones masivas. Sin embargo, reconocieron que el mercado parece haberse estancado y no hay nuevas reservas ni pedidos de cotización. “Es como si todo se hubiera puesto en pausa”, reflexionó el gerente de un conocido hotel céntrico.

“Mañana después de la reunión con la gente de Salud veremos cómo seguimos” enfatizó Kira a IN Salta, quien confió en el profesionalismo de los servicios turísticos salteños “para enfrentar la coyuntura de la mejor manera, y siempre con información certera y profesional”, concluyó.