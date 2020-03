Evalúan cerrar el dique Cabra Corral por el Coronavirus

Carrasco aseguró que "como primera medida definimos no autorizar desde este fin de semana la apertura de boliches y Karaokes. Con respecto a las clases serán normales y hemos definido una campaña de prevención en las instituciones". Con respecto al perilago y el ingreso de turistas indicó "dejé pendiente para el lunes que medidas tomaré con respecto al Dique, tema pescadores en el puente, embarcados y de costa."

"La situación es compleja, estamos entre prevenir o cerrar el dique. Hay más de 40 timoneles que tienen como medio de vida la salida de la embarcación" remarcó en contacto con Informate Valle. El jefe comunal se encuentra realizando interconsultas con lacustre y seguridad de la provincia para definir la medida a tomar.

"Ayer junto al Comité de Emergencia firmamos un acta y todos opinan que hay que cerrar. Pedí que me liberen este fin de semana porque hay catamaranes que tienen reservas previas y el lunes anunciaremos que se define. La medida sería prohibir la pesca en Catamarán y el puente. Podrían pescar en costa y en lanchas en las que no hay aglomeración de gente. Esta tarde voy a dar forma a la medida y estableceré día y modalidad de cierre y veré a quien comprende y a quien no" dijo el intendente quien además remarcó que sigue evaluando otro de los puntos como ser el de permitir la salida de catamaranes y la presencia de pescadores en el puente en un 50 %.

Por otra parte señaló que dueños de los club de pesca están informando que si bien la provincia de Jujuy tomó como medida cerrar dique "La Cienaga" por los caso sospechosos, desde la provincia vecina están llegando pescadores jujeños a nuestro dique, lo que generó la consulta sobre que medidas se debe adoptar.

"Entendemos que el pescador que viene de Salta esta consciente de la situación y que si decimos cerrar no habrá resistencia por que es una actividad deportiva pero el caso de los timoneles es diferente"

Si bien no está pensado cerrar el pueblo, si se realizará controles al ingreso del mismo en un trabajo conjunto con la policía de Moldes y con Lacustre en el mismo Dique por ruta provincial 47.

Consultado por el posible ingreso de turista a hoteles y hostales indicó que aún no habló con el sector pero que lo hará en las próximas horas señalando que la medida tiene que ser general y que contenga la situación.