"En momentos de estrés colectivo, el yoga y la meditación ayudan a mantener la calma”

Lola Decotto es Instructora de Hatha yoga, está formada y certificada en México donde vivió más de 10 años, y tuvo experiencias de retiros yogis. Actualmente da clases en el Multiespacio de San Lorenzo, ubicado en Belgrano y Dávalos.

En InformateSalta dialogamos con ella para conocer más de esta práctica, y porque puede ser una buena idea iniciarse en estos momentos, cuando la situación del coronavirus genera un estrés extra en la gente.

“El yoga es un técnica milenaria que viene de la india, y hoy se practica en todo el mundo. En mi experiencia, en el mundo occidental, que la mayoría somos amantes de los deportes, y muchos deportes extremos, el yoga es el mejor complemento, para el desarrollo de habilidades físicas, la concentración, paciencia, y sobre todo el dominio del miedo y la ansiedad. Yo particularmente he intentado de alguna manera occidentalizar la práctica, y sobretodo, tratando que no se vea mezclado con una religión, y mostrando que los beneficios no distinguen religiones ni razas”.

En referencia a las ventajas, Lola nos comentó que “los beneficios del yoga son muchísimos, porque al trabajar el cuerpo físico a través de posturas o asanas, mantiene la mente despierta pero en paz”. En ese sentido, indicó que la práctica constante del yoga genera cambios permanentes en la vida de las personas.

Por ejemplo, indicó que "aprendés a respirar, aprendés a controlar las emociones negativas, tu vida transcurre en absoluta armonía y equilibrio", algo que parece fundamental en estos momentos de tanta duda, temor y paranoia generalizada.











En cuanto a quienes deberían practicar yoga, la especialista recomendó el yoga desde la más temprana edad. “Los niños han resultado ser mis mejores maestros. Disfrutan de la clase de yoga como ninguno. En un mundo donde están sobrepasados de información, cuando le das a un niño la posibilidad de practicar yoga, son los más abiertos en desconectar del mundo exterior, son un lujo. Desde los niños hasta los abuelitos, todos deberíamos considerar la práctica del yoga, tan importante como desayunar cada mañana. Cualquier deporte que practiques, lo harás con mayor facilidad y lo disfrutarás muchísimo más”.

Para la calma y contra el estrés

Lola explicó que “en estos momentos de estrés colectivo, es importante mantener la calma, para poder ayudarnos unos a otros. Practicando yoga en casa o meditación, podrán pasar este momento en armonía, porque no se olviden, el estrés nos baja las defensas”.

Y como estas semanas se impone el aislamiento para contener la posible propagación de la pandemia, la instructora de yoga recomendó la práctica de la meditación mediante una App de su pertenencia que se llama “Medita con Kali”. Se la puede bajar de las tiendas, o de la web www.meditaconkali.com. “Es una App diseñada para todos aquellos que nunca meditaron, y creen que es imposible hacerlo. Con esa app aprenderán rápido y fácil, y verán en pocos días los cambios en su mente”, y a modo de consejo, dijo que los que tengan conocimientos de yoga, practiquen en casa. “Que este aislamiento nos fortalezca, y nos haga más conscientes de la importancia que vivir en paz”, finalizó.