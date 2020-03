Coronavirus: la Policía controla que se respeten las medidas preventivas

Tras las medidas extraordinarias que anunció anoche el gobernador Gustavo Sáenz para evitar la propagación del Coronavirus luego que se confirmará el primer caso positivo en Salta, la Policía controla que sean cumplidas por los salteños.

Al respecto, la jefa de Policía, Norma Morales, aseguró que se implementaron controles preventivos en rutas provinciales y nacionales; además se delimitó la zona céntrica para evitar el ingreso y aglomeración de personas.

“Las patrullas están recomendando a los ciudadanos la distancia que deben tener en el caso en el se realice una fila en algún lugar para ser atendidos”, contó a través de un video difundido por la fuerza.

En este sentido, subrayó que el personal policial fue capacitado en caso de recibir una alerta por un caso sospechoso a través de un llamado al Sistema de Emergencias 911. “Inmediatamente se activa un protocolo donde personal policial conjuntamente con personal de salud va a concurrir al lugar a efectuar la verificación, activándose las medidas necesarias que se tengan que tomar con esta persona”, detalló.

Asimismo, pidió a la comunidad en general colaborar con las medidas preventivas, evitando las reuniones en espacios públicos a los fines de proteger a sus familias y el resto de los salteños.

A su vez, el protocolo interno de la Policía establece:

1.Hacer uso de guantes de protección para evitar el contacto con superficies que pudieran estar contaminadas (picaportes, puertas, ventanas, etc.). En este caso en particular resulta necesario concientizar que una vez utilizado debe ser descartado en un envase cerrado y no proceder a guardarlo para otras intervenciones, como también no tocarse otras partes del cuerpo mientras se ese manipulando dicho elemento.

2. Establecer una distancia no menor a dos metros para proceder a la entrevista con el ciudadano.

3. El entrevistador deberá utilizar términos que no resulten agresivos o acusatorios hacia el entrevistado; haciéndole saber que la entrevista es a modo de prevención a fin de resguardar su integridad física, grupo familiar y tercero (Salud Pública).

4. Hacer uso del formulario para la entrevista.

5. Constatación de identidad mediante aplicativo APK y pedir antecedentes a Migraciones.

6. De resultar positiva la consulta con migraciones, realizar consulta judicial solicitando directivas y hacer entrega de notificación de aislamiento si así le fuera dispuesto.

7. En caso de detectarse padecimiento de sintomatología solicitar al Operador de Despacho Policial la intervención del SAMEC.

8. Al cierre de la intervención, informará al Operador el resultado de la entrevista, conforme la siguiente tipificación:

a) Sospechoso notificado (En caso de lograda la entrevista).

b) Sin novedad (En caso de personas que aducen no haber salido del país y no presentan

síntomas referentes).

c) Reiteración de intervención (carta abierta hasta lograr la entrevista).

d) Derivación al SAMEC (En caso de presentar sintomatología).