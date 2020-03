Cuarentena obligatoria: “La idea no es hacer una caza de brujas, sino concientizar y que la gente retorne a sus hogares”

Luego de las nuevas disposiciones nacionales ante el avance del COVD-19, el secretario de Seguridad de la Provincia explicó el alcance y aplicación que tendrá dentro de la provincia. Muchos de estos aspectos ya habían sido implementados por el Gobernador Gustavo Saenz.

Refiriéndose al impacto de la medida en la provincia, Benjamín Cruz manifestó: "En Salta nos venimos adelantanto en muchas de las medidas que tomó el presidente. No será nada extraño para el salteño el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hay que concientizar que este virus no tiene bandera política, no tiene ideología, y lo que tenemos que hacer es seguir luchando todos contra este enemigo invisible".



Ante DNI Salta, el funcionario explicó que serán inflexibles a la hora de desalentar la circulación. Al respecto se pronunció diciendo: “Nuestra flexibilidad será para que no haya desabastecimiento a la comunidad, para que la población siga disponiendo de los víveres necesarios, tanto en farmacias como en comida”.

El aislamiento social dictado en la jornada de ayer por el Presidente será exceptuado para que la gente se provea de víveres y elementos de urgencia. En tal sentido, el secretario de Seguridad de la Provincia explicó que las personas deberán pedir comprobantes de sus compras para acreditar su salida, de lo contrario, recibirán sanciones: "Si un ciudadano camina por la calle sin justificación ni carácter de urgente, se dará la intervención a los fiscales de turno para analizar cuál será la medida que se va a tomar y cuál será la contravención o multa que se le aplicará a esta persona”, manifestó.

Fuera de estas restricciones, el Secretario explicó que contemplarán la movilidad de aquellos que prestan servicios esenciales, como ser luz, agua, gas y comunicación: “Trabajaremos mucho con la Policía Vial, la Policía Turística, Gendarmería", detalló Cruz.

A su vez, recordó que los colectivos solo están a disposición del personal de seguridad y salud, mientras que desalentó la circulación de taxis y remises.

En cuanto a las compras en el supermercado, Benjamín Cruz aclaró que deberá salir a comprar una sola persona, sin exponer a las familias ni a los chicos. “Tomaremos todas las medidas de prevención, no serán de represión", aclaró el servidor público, para luego ahondar: "Una persona puede asistir a comprar a un mercado, pero respetando las distancias entre personas y las medidas de higiene que correspondan, y a los empleados se les exigirá los barbijos y guantes para que la gente se sienta segura".

"Las estaciones de servicio seguirán abasteciendo normal. Habrá control policial en las puertas de los supermercados para que no se agolpe la gente. Necesitamos que resguarden las distancias. Estimamos que el servicio de recolección de residuos, que es de órbita municipal, tendrán que seguir funcionando cumpliendo con los requisitos de higiene que correspondan, porque se trata de la higiene de la ciudad. Bancos no funcionarán, solo se podrá retirar dinero de los cajeros. Exigimos que todas las empresas tengan los utensilios básicos como alcohol en gel, barbijos", concluyó.