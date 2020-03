SaltaTeCuida La Municipalidad publicó un listado con voluntarios solidarios

El sitio http://municipalidadsalta.gob.ar/SaltaTeCuida/ fue habilitado por la Municipalidad de la Ciudad de Salta para nuclear y dar visibilidad a los voluntarios que se encuentran disponibles durante el periodo de aislamiento.

Los interesados podrán contactarse con los voluntario para solicitar distintos tipos de asistencia, desde compra y donación de alimentos, realización de trámites, hasta videollamadas para hacer más llevadera la soledad del aislamiento.

Los interesados en registrarse como voluntarios deberán llenar un "Formulario de colaboraciones" y especificar con lo que están dispuestos a colaborar.

Podes ponerte a disposición para:

-Compras y trámites

-Cuidado de dependientes, adultos mayores o niños/as

-Cuidado de mascotas

-Entrenamiento físico en casa (funcional, crossfit, zumba, entrenamiento adaptado, etc)

-Donación de productos de prevención e higiene personal (barbijos, guantes, alcohol en gel, etc)

-Donación de mercaderías

-Consultas virtuales a profesionales (Salud, educación, alimentación, etc)

-Traslados en vehículos (por razones de urgencia, tomando todos los recaudos necesarios)

-Otras colaboraciones que faciliten la tarea de grupos en riesgo. Se te ocurren más? Te invitamos a sumar nuevas ideas.