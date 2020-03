Trabajadores golondrinas salteños piden volver a Salta durante la cuarentena

Débora, tiene 34 años y vive en Rosario de Lerma. En febrero al igual que otros muchos salteños emprendieron como cada año su viaje a distintas localidades de Mendoza para realizar trabajo golondrina.

En su caso se dedica a la cosecha de uvas en Villa Seca, Tunuyán. El trabajo suele extenderse hasta mediados de abril pero ante esta pandemia las empresas decidieron implementar máquinas en su lugar y fue hasta ayer que trabajaron. Al menos 26 salteños estarían varados en Mendoza.

Contó a InformateSalta, que le aflige volver porque su hijo está a cargo de su madre que tiene algunas complicaciones de salud y lo más grave es que no ha podido enviar dinero porque no puede desplazarse de la localidad donde está.

"Acá hay que alquilar son muy pocas las empresas que te dan lugar para vivir. Se paga semanal. Por la pandemia las empresas han optado poner maquinas. Yo estoy en blanco pero no me dan lugar para vivir y ayer fue el último día de trabajo" le preocupa no poder pagar el alquiler al quedar sin ingresos.

Remarcó que Mendoza es caro y que aunque tuvieran el dinero no pueden viajar por su cuenta porque no pueden desplazarse por la cuarentena obligatoria. Piden al gobierno que contemple su caso ya que están trayendo gente desde el exterior y ellos están dispuesto a pasar los controles como lo están haciendo.

"Acá hay personas de entre 19 a 30 años y hay personas que están en distintos pueblos. Queremos que el gobierno nos facilite un micro. Nos den la oportunidad de volver con nuestras familias y allá nos pueden hacer los controles y que cada uno haga cuarentena en su casa" recalcó.

Débora, además, sabe que no solo en Mendoza hay salteños sino también en San Juan y solo pide igualdad de oportunidades en relación a los argentinos que están trayendo desde el exterior.

"A nosotros nos pagan semanal. Te pagan por tacho, $20 el tacho de uva. Es al tanto. Y pago $1000 por una pieza compartida, no es nada barato" dijo a InformateSalta.

Por último, declaró que en la localidad de San Carlos, de Mendoza hay 8 chicos salteños, en los que incluso hay menores de edad, que están esperando poder volver.