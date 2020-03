Ya son más de 1000 los demorados por violar la cuarentena

El Ministerio de Seguridad a través de la Policía de Salta realiza un intenso operativo de seguridad para dar cumplimiento al DNU que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio en resguardo de la salud de la ciudadanía.

En ese sentido, comunicaron que ya son más de 1.100 las personas demoradas por no respetar la cuarentena dispuesta por el Gobierno de la Nación, en prevención del coronavirus.

Todas estas personas fueron demoradas en el operativo de seguridad desplegado en las 6 Unidades Regionales, las cuales intensifican la presencia policial en calle mediante patrullajes permanentes, controles vehiculares, y anillos especiales para reducir al máximo la circulación vehicular en avenidas, puentes, rotondas de Salta Capital, y dispositivos similares en el interior provincial.

En ese sentido, se recordó a a la población que sólo pueden circular las personas exceptuadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia presentando la certificación correspondiente que acredite su caso particular. Aquellos que no tengan la documentación o no sepan justificar su permanencia en la vía pública serán reportados a las autoridades judiciales correspondientes.

Del mismo modo, los salteños sólo pueden circular para abastecerse de alimentos y medicamentos o en casos de urgencia médica, entre otros particulares exceptuados.