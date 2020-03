Congelamiento de alquileres: “El propietario que quiere conservar su inquilino, se va a acomodar”

Luego que el presidente Alberto Fernández anunciara que enviará "proyectos de ley al Congreso Nacional para congelar precios de alquileres y de créditos hipotecarios y suspender los desalojos por el término de seis meses", Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, en diálogo con InformateSalta, aseguró que “el propietario que quiere conservar su inquilino, se va a acomodar”.

No obstante manifestó que a diferencia de otros países que aplicaron idéntica medida, Argentina tiene una inflación superior al 30%. “Si yo te tengo que renovar un contrato, y te tengo que mantener la locación, decime por cuanto tiempo, por seis meses es válido, yo no creo que los propietarios tengan problemas, pero va a ser necesario el diálogo para que el propietario no retire la propiedad del mercado”, sostuvo.

“Yo creo que Fernández es un tipo bastante moderado, prudente, y entiende que las medidas que hagan tienen que ser lo suficientemente buenas para sostener al segmento de la población más afectado, pero sin que ese intento de solución sea peor que el problema”.

Con respecto a la situación puntual de Salta, indicó que la mayoría de los inquilinos en Salta son asalariados porque el principal comitente es el Estado directa o indirectamente. “Eso alivia bastante la situación porque una gran parte de la población reciben su sueldo y no se ven afectados, después hay otro segmento el monotributista, el pequeño comerciante, que bueno sí, van a estar comprometidos”, sostuvo.

También aclaró que normalmente no hay grandes cantidades de desalojo. “Yo te insisto quiero ser precavido, el buen propietario quiere conservar el buen inquilino, siempre con el diálogo se va a llegar a una solución, pero siempre está el inquilino malo, que es el inquilino pícaro, que puede abusar de esta situación y perjudicar a los otros, entro, alquilo, no pago 6 meses, con tal no me van a desalojar”, sostuvo.







Por otro lado, se refirió a la difícil situación del sector inmobiliario. “Está muy golpeado, la curva de rentabilidad que tuvimos el último año está muy por debajo de la inflación, los propietarios los corredores ya le vienen poniendo el pecho a la crisis, ahora se agravó un poco más”

Finalmente, subrayó que a través de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina le hicieron llegar una propuesta a Nación. “Vamos a hablar con nuestros legisladores, le vamos a dar nuestra opinión, en un momento estuvo la ley Perón que prohibió el desalojo y la actualización de los alquileres y el resultado fue que hoy faltan 90 mil viviendas en Salta”.