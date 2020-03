"Somos médicos, no héroes": la carta de un profesional de la salud

Esta carta la atribuyen a un médico del Materno Infantil y el Hospital San Bernardo. Describe la situación de los profesionales, y por qué no son héroes en estos momentos sino imprescindibles. "Esa gente que aplaude solo porque está asustada es la que no quiere pagarnos una consulta".

NO SOMOS HÉROES. SOMOS MÉDICOS

Dejemos el panorama claro. Estamos en una de las mayores crisis de salud de la humanidad y los médicos somos llamados nuevamente para salvar a las personas. Les reitero a mis colegas: No aceptaremos este discurso de que somos héroes. Veo a los medios y al gobierno llamando a los médicos héroes, ilustraciones, aplausos por la noche, etc.



QUE HEROES !!!?? Somos padres y madres, tenemos hijos, familias, cuentas por pagar. Somos Y FUIMOS masacrados por el Estado y el "Mercado". Sufrimos ataques de nuestras prerrogativas por parte de políticos, de otros profesionales. Esa gente que aplaude solo porque está asustada es la que no quiere pagarnos una consulta que gasta en peluquería, uñas, estética, su deporte favorito, seis, siete o diez veces más que en una consulta especializada.



Esa gente que aplaude es la misma que duda de nuestro diagnósticos y los menosprecia y nos critica cuando sale del consultorio.

¿Dónde están los políticos de este país que dicen que un médico es arrogante y que solo queremos privilegios? (Sera porque no tenemos ni los sueldos ,ni las jubilaciones de ellos??) que cuando hablan RRHH en salud están pensando en gasto y no en inversión?

¿Dónde están los jueces, privilegiados defendiendo su corrupción legalizada? Entonces, ahora que los médicos estamos en primera línea sin máscaras, sin PPE, sin armas, sin ayuda, ¿somos héroes? ¡Nada de eso!



Es hora que la medicina sea valorada en ese país. Es hora de tener salarios compatibles con la importancia de nuestra profesión y nuestro trabajo. No somos héroes, somos profesionales imprescindibles!!! Nos diferenciamos por la naturaleza de nuestro trabajo. Ni mejor ni peor, sino diferente. Necesitamos dejar de aceptar esto de ser "un apóstol" héroe.



Este es un pretexto para que el Estado y el mercado y la sociedad continúen sin valorarnos. Ahora es el momento de cambiar ese juego. Requerimos trabajar con el equipo necesario. No somos soldados, Somos doctores, somos seres humanos.



Después de la crisis, exigiremos un giro radical en la forma en que nos tratan los empresarios y el gobierno de nuestro país. Pero seguramente seremos nuevamente denostados.



Yo, Tú Médico!!! Somos médicos. No "héroes".



P/D: Enviado por un amigo médico del Materno Infantil y San Bernardo. Saludos.