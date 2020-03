Para Ginés García, la cuarentena “se va a prorrogar”

En medio de las medidas preventivas que se están tomando desde los distintos poderes y entidades para la prevención del coronavirus en el país, ya se está anticipando la posible ampliación de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno de la Nación para el resguardo de los argentinos ante el COVID-19.

Quien comentó sobre la eventual ampliación fue el ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzáles García, quien en una entrevista con el canal Todo Noticias aseveró que “esto es día a día, dependerá de la curva es estable más o menos, recién en los últimos días de la cuarentena habría que ver si la prolongamos un poco más”.

Del mismo modo aseveró que desde el Gobierno Nacional “no somos inconscientes, no se puede prologar infinitamente, lo que hacemos ahora es para no hipotecar nuestro futuro, hay que ver si podemos estar estables y ahí tomaremos una decisión”.

No obstante reconoció que “mi pálpito es que se va a prorrogar, pero dependerá mucho de las circunstancias, es una decisión que me excede, eso lo decide el presidente” Alberto Fernández, de quien subrayó que “ha dejado cualquier otro interés que no tenga que ver con la salud de los argentinos”.