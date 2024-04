Javier Milei reveló cuándo el Gobierno cree poder abrir el cepo

El presidente Javier Milei destacó el optimismo de la gente con respecto a la recuperación de la economía. Resaltó la confianza puesta en él de cara a “terminar con la inflación” y si bien no dio precisiones sobre fechas, aseguró que “cuando abramos el cepo, Argentina va a empezar a despegar muy fuertemente”.

El jefe de Estado habló este domingo con la CNN. Allí hizo hincapié en las encuestas y sondeos de opinión que analizan en el Gobierno Nacional y explicó que “la palabra que más aparece” cuando se miran “las nubes de palabras” es “esperanza”. “El motor de los argentinos está intacto y yo le diría que en cuanto terminemos de sanear el balance del Banco Central, podamos eliminar los pasivos remunerados; en ese momento, cuando abramos el cepo, Argentina va a empezar a despegar muy fuertemente, pero muy fuertemente”, remarcó.

“Terminar de limpiar los balances del Banco Central, como lo hacemos nosotros de mercado, depende de las decisiones de los individuos. Cuánto más rápido avancen los individuos para que podamos limpiar el balance del Banco Central, más rápido vamos a salir”, continuó su definición sobre la apertura del libre mercado de cambios.

“Muchos analistas están viendo una recuperación en ‘V’. Nosotros, cuando llegamos, el riesgo país estaba en torno a 2900 puntos básicos, hoy está en 1400. Es decir, los bonos pasaron de 18 a 54 dólares. Además, los activos financieros han tenido un rally enorme, siendo todos indicadores adelantados del ciclo. El día que podamos abrir el cepo, abrir todas las restricciones del mercado de cambios, el rebote que va a tener la economía argentina va a hacer que se expanda fuertemente”, insistió.

“Nosotros creemos en tres derechos: el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Las decisiones tienen que ser libres y respetando el derecho de propiedad. No sé si va a ser un mes antes, un mes más tarde. Se esperará el momento para que esto se haga de modo prolijo. Yo no puedo correr riesgos, porque esto no es una cuestión de un paper académico que digo ‘me equivoque’ y escribo otro paper explicando porqué me equivoqué. Acá si me equivoco, eso le va a pesar a 47 millones de seres humanos. Entonces es normal que sea más cauteloso”, justificó con respecto a no dar más precisiones que las que dio hasta el momento.