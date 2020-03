Acusan a agencias de exigir dinero a remiseros para seguir funcionando: "Es un abuso"

A pesar que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) ordenó a las remiseras no cobrar a los choferes el servicio de agencia que realizan, lo que en la jerga del sector se conoce como “la diaria”, hasta tanto permanezca el estado de emergencia por coronavirus, desde el sindicato salteño UCAIRRA denunciaron el incumplimiento de al menos tres empresas.

Tras denunciar oportunamente a “San Cayetano” y “San Salvador”, ahora apuntaron contra “Remis Norte”. “Quiere obligar a los choferes al pago de $200 pesos diarios, según dicen, es para que la agencia pueda seguir funcionando y para que cada día les den un permiso para circular a cada trabajador”, comentaron molestos a través de las redes sociales.

Desde el sindicato sostuvieron que las empresas amenazaron a los trabajadores que si no cumplen con el pago diario, optarán por el cierre definitivo. “Hoy a modo de venganza por que los choferes se negaron a pagar el importe que les querían cobrar, la agencia Remis Norte cerró sus puertas y no va a emitir ningún permiso a los trabajadores, muchos viven el día a día y si no trabajan no comen”, lamentaron.

En ese marco, pidieron duras sanciones, que según la normativa vigente pueden ir desde multas a incluso la pérdida de las licencias. “En una situación tan complicada como la que estamos viviendo, el gobierno a través de la AMT debe sancionar de la manera más dura a estas agencias”, deslizaron.

Por último, manifestaron que los remiseros que optan por seguir trabajando saben que están expuestos al contagio, pero de todas formas lo hacen, "porque necesitan poner el pan en sus mesas”.