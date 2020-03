Güemes: advierten estafas telefónicas por empleados truchos de ANSES

Una vez más delincuentes intentaron engañar a una mujer bajo la modalidad de "estafa telefónica". Ella reside en General Güemes, en diálogo con Canal 7, contó que la llamaron por teléfono de dos números con características de Buenos Aires.

Le pedían que vaya a determinada hora hasta el cajero, seguramente para a partir de ahí darle indicaciones y de esa manera robarle el sueldo, en realidad el sueldo de su madre de quien es la apoderada.







"A mi me daba vergüenza contarlo pero me da pena que otras personas caigan en esto, más con la situación que estamos pasando. Mi mama es jubilada, a mi me llamaron y sabían que yo era apoderada y pretendían que fuera ya antes de las 19 horas al cajero, yo tenia entendido que no, y consulté y me dijeron que no" agregó en su relato.

Por último, la mujer dijo que los números de los que recibió las llamadas, de los supuestos empleados de ANSES, eran dos y tenían característica de Buenos Aires.