Con guardias mínimas, la Minería en Salta sigue trabajando y garantizando la salud de sus trabajadores

Una cuestión que empieza a generar preocupación una vez que termine la cuarentena social, preventiva y obligatoria en prevención del coronavirus, será en la economía. Mientras, desde los distintos sectores productivos se van adecuando para poder cuidar a su personal, teniendo en cuenta que muchos no pueden dejar de trabajar.

Y la Minería es uno de los que más se cuestionó, pero hay que considerar que no pueden suspender todas sus operaciones, y en otros casos, se encuentran en lugares tan lejanos que requiere una logística especial poder trasladar a sus trabajadores.

Por eso InformateSalta dialogó con Facundo Huidobro, vicepresidente de la Cámara de Minería de Salta y gerente de RRII de Mansfield, quien hizo un análisis de cómo están viviendo el aislamiento. “Lo que está pasando es preocupante, afecta a todos los sectores. En lo que se refiere a minería, esta actividad trabajó tempranamente generando procedimientos de salud específicos llamados protocolos de bioseguridad, con controles en los campamentos de forma estricta y con toda la seguridad”.

A estos recalcó que, al decretarse la cuarentena, en los campamentos se concretó la operación de actividad con guardias mínimas, las cuales controlan los procesos de chequeo medioambientales, los equipos mecánicos y de electromecánica, el bombeo de agua para el aprovisionamiento, combustible, energía, entre otras tareas que no se pueden suspender.

Para delimitar dichas guardias “trabajamos con el Comité de Crisis de la Provincia bajo las normas del excepción del DNU, se comunica todo lo que se hacen en los recambios al Comité respecto a los certificados de circulación y a los controles de salud”, agregó Huidobro.







Sobre el último punto, enfatizó que “nadie puede entrar o salir (de los campamentos) sin el control médico periódico, todos los campamentos deben revisar a los trabajadores”. A esto se suma la parte ambiental, que también es controlada de forma periódica con los equipos especiales.

Situación laboral

Una cuestión que se mencionó en estos días fueron los despidos que se suscitaron en algunos sectores. No obstante, en el rubro minero en Salta “no hay noticias de desvinculación de trabajadores, es una información que no es real, obviamente no se puede aseverar que ocurra lo mismo hacia los contratistas, esa es otra rama que está sufriendo y sufrirá fuerte”, reconoció.

Por último, comentó que son cerca de 20 los proyectos mineros en la provincia, ya sean de exploración-base o exploración avanzada, que se han visto alterados o perjudicados por la cuarentena. “Es bastante difícil la situación, ojalá cambie porque sabemos que la afectación no es solo para las empresas mineras, sino para todas las empresas proveedoras y contratistas de esta actividad que han venido creciendo exponencialmente en los últimos años en nuestra provincia”, concluyó Huidobro.