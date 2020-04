Desesperado pedido de una mamá salteña con trombofilia a la obra social

Elena Alonso cursa la semana 29 de su segundo embarazo y no tuvo más opción que hacer pública esta situación que viene padeciendo desde los primeros meses, ya sea por la llegada tardía o porque no llega la medicación que es vital para su bebé. Todos estos meses recibió donaciones para poder seguir adelante.

Elena Alonso cursa la semana 29 de embarazo de su primer hija mujer a quien decidió llamar Alba y por la que lucha incesantemente desde el día uno, ya que como ella lo dice, es una de las pocas mujeres que sabe su diagnostico de Trombofilia, enfermedad para la cual es indispensable la heparina.

Ella tiene la obra social OSPSA (Obra Social del Personal de Sanidad Argentina) que es de carácter Nacional y el suministro de la misma debiera ser normal pero no lo es y desde el inicio hubo demoras. Destaca que de no ser por las donaciones que reciben de otras mujeres, hoy su hija ya no estaría con vida. Pero considera que no es justo que teniendo una obra social por la que paga y con un diagnostico de una enfermedad de tal carácter, que pone en riesgo la vida de su hija, de ella y su familia, en medio de esta Pandemia, ya que todos andan buscando donaciones, poniendo aún más en riesgo la vida de su bebé, su hijo de 2 años que padece Cardiopatía Congénita y fue operado del corazón.

La joven mamá insiste en que no quiere donaciones, quiere que OSPSA se haga cargo de esta situación y remarca que hace más de un mes esperan el envío de un pedido.