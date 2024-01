Que crueldad: Arturo no aparece y su dueña recibe llamados extorsivos

En la madrugada del sábado una familia de Vaqueros se daba con la noticia que su ternero Arturo, su mascota, fue sustraído del hogar.

Angustiados siguen en la búsqueda del querido integrante de la familia, con denuncia ya radicada, continúan recibiendo llamados donde comprovincianos le pasan información del posible paradero de Arturo.

Pero no todos empatizan con la situación, ya que Marcela, dueña del animal, fue victima de llamados extorsivos, donde aseguran tener al ternero, pero para devolverlo piden el deposito previo de dinero.

“Mandame fotos le dije y me dijo no puedo mandarte fotos”, mientras le pedían que no corte su teléfono y haga la transferencia en el momento para luego llevarle a su mascota.

Si bien todavía no dieron con el paradero y continúan investigando, tienen sospechas de quien podría ser el autor del ilícito.

“La policía si, algo está colaborando, pero lo estamos haciendo por nuestros medios” dijo a Bien Informados.

Arturo vive en el lugar desde sus 20 días, criado a mamadera y alimento, es un integrante más de la familia, que duerme junto a los perros y comparte con la gente que va de visita: “es buenito, es un animal tierno” comentó acongojada Marcela.

Quienes cuenten con información sobre el paradero pueden comunicarse al: 3874698778.