Sin Vueltas con Julio Moreno: “Va a ser una recesión muy difícil de sacar adelante”

La economía y el coronavirus es la pregunta que todo el mundo se realiza. Argentina y por lo tanto Salta no están exentas de la grave situación que atravesarán luego del levantamiento de la cuarentena. En este marco, el diputado nacional y economista, Julio Moreno, hizo su análisis en Sin Vueltas de InformateSalta.

“Estoy preocupado por el país, la provincia y el mundo, nosotros venimos con dos años de recesión que se agudizo muchísimo más con este cierre de las actividades. Esta recesión va a ser una recesión donde será muy difícil de salir adelante. Me preocupa como van a hacer las empresas, el trabajador que día a día trabaja para poder comer” indicó el legislador provincial.

Si bien destacó la medida nacional de repartir dinero como la única opción que había para dar tranquilidad a la cuestión social, indicó que hay que empezar a discutir cómo salir de la pandemia del coronavirus desde lo económico.

“Es importante que empecemos a pensar en economía, porque el estado tiene medios para cubrir sus necesidades a través de la actividad privada, es quien aporta impuestos, porque el Estado no genera ningún tipo de riqueza y al no generar riqueza tiene que abrir la economía, con una economía cerrada no vamos a poder hacer nada” explicó el también especialista en economía.

“El planteo es más emisión monetaria y más fuentes de financiamiento” dijo Moreno sosteniendo que al margen de emitir o prestar dinero, para que se reactiva la economía el Estado deberá actuar de manera coordinada con las empresas. “Si hay mucha cantidad de dinero para comprar la misma cantidad de bienes, evidentemente esto va generar un colapso de los bienes que hay y van a empezar a aumentar los precios pero si esto va a acompañado de una producción no habrá mayores inconvenientes desde el punto de vista de la economía”.

¿Es posible llegar a las cuasimonedas?

“Es un tema que ya se está instalando porque calculamos que la Nación no va poder cubrir todos los compromisos que tengan las provincias, primero por las prioridades en Salud y la escasa recaudación por la recesión” indicó Sin Vueltas de InformateSalta, Julio Moreno.







¿De acuerdo con llamar a los empresarios “miserables” por parte de Alberto Fernández?

Ante la consulta, el legislador provincial manifestó que son momentos de muchos nervios y que hay que ser muy cuidadosos con lo que se dice y se hace. “Estamos muy sensibles, cualquier palabra nos puede caer mal con el agravante de la situación nacional e internacional, creo que cada uno desde nuestro lugar está contribuyendo de la mejor forma posible pero estos exabruptos o quizá algunos calificativos nos puede hacer mucho mal a todos” concluyó.