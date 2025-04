Villa adelanta que el Partido de la Victoria quiere ser una oposición constructiva

El candidato a diputado por Capital del Partido de la Victoria, Jesús Ramón "Rana" Villa, aseguró que su espacio político se posiciona como una oposición firme al gobierno nacional, pero con una actitud constructiva, dispuesta a aportar ideas y proyectos en beneficio de la provincia.

En su participación en Sin Vueltas, Villa, explicó que la integración de su partido al frente electoral actual se definió en las instancias finales, junto con el Partido Justicialista Intervenido. En ese contexto, lamentó que no se haya alcanzado un consenso para que el Partido de la Victoria mantuviera su banca en la Cámara de Diputados, que hasta ahora ocupaba Isabel De Vita. Sin embargo, enfatizó que su espacio sigue comprometido con la coalición y la defensa de sus principios.

"Por la situación que atraviesa nuestro país, nuestra patria, somos oposición. Estamos en las antípodas del proyecto de gobierno nacional, pero no somos una oposición que pone palos en la rueda. Queremos aportar, colaborar y presentar proyectos en la Cámara de Diputados y el Concejo Deliberante", afirmó Villa.

El candidato criticó con dureza las políticas del gobierno de Javier Milei, asegurando que van en contra de la Constitución y afectan a sectores vulnerables. "El mercado no va a venir a solucionar los problemas del Pilcomayo, el Bermejo o Bahía Blanca. Es el Estado el que debe estar presente y ser eficiente para resolver los problemas de la gente", sostuvo.

En cuanto a su rol en la legislatura, Villa destacó que su trabajo no se limitará a Salta Capital, sino que tendrá una visión provincial. "Los diputados representamos a toda la provincia, y lo he demostrado con mis intervenciones en la Cámara de Diputados, denunciando corrupción en distintos municipios, no solo en Rivadavia. Me comprometo a trabajar por toda la provincia porque las leyes sancionadas tienen un alcance provincial", expresó.

Por último, Villa insistió en la necesidad de recuperar los fondos recortados por el gobierno nacional, como los destinados a educación y vivienda. "La provincia debe buscar la forma de terminar las viviendas que quedaron inconclusas tras el congelamiento de fondos como el Fonavi. Tenemos que ser firmes en el reclamo de los recursos que le corresponden a Salta", concluyó.