Más del 40% de los comercios en Salta no pudieron pagar sueldos de marzo

La situación para los comercios y las Pymes se vuelve cada vez más insostenible. La prórroga de la cuarentena y la imposibilidad de abrir sus puertas ha llevado a muchos locales a analizar el cierre definitivo, lo que sin dudas dejará como saldo un gran número de desempleados en las próximas semanas.

La Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta realizó un relevamiento sobre el impacto en el comercio de las medidas tomadas ante la pandemia mundial y la consecuente cuarentena.

Si observamos las condiciones de actividad del comercio a partir del comienzo de las medidas sanitarias preventivas dictadas por el Gobierno podemos sintetizar los siguientes

• De la totalidad de la muestra el 76% se encuentra con sus comercios cerrados desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

• Sólo un 14% de los comercios encuestados pudieron afrontar los sueldos de marzo, mientras que el 45% lo hizo parcialmente y el restante (41%) no ha logrado hacerlo.







• A las líneas bancarias instrumentadas por Nación ante la emergencia solamente accedieron un 10% de los comercios.

• Entre los inconvenientes principales con que se encontraron a la hora de acceder a las líneas bancarias, tenemos: a) Un 31% de los comercios manifiestan que no se las ofrecieron o no pudieron contactar al banco; b) Un 19% no se encuentran en condiciones de asumir un crédito a ninguna tasa y otro 13% ni a la tasa propuesta.

• Teniendo en cuenta la cantidad de empleados de los comercios encuestados, lo cual es un factor determinante a la hora de acceder a las líneas bancarias instrumentadas por Nación, el 48% de la muestra posee de 1 a 5 empleados.





• Dividiendo por rangos de nómina, comercios hasta 25 empleados representan un 90%, entre 26 y 60 empleados un 8% y comercios con 61 y 100 empleados o más de 100 sólo un 2%.

• En cuanto a los sueldos del mes de abril, el 85% de los comercios encuestados solicitará una medida de reducción de contribuciones patronales (para menos de 60 empleados), mientras que el 13% solicitará asignación compensatoria (hasta 100 empleados) y sólo 2% REPRO (más de 100 empleados).







En cuanto a la situación en el interior de la provincia, tenemos:

• El 61% de los locales no se encuentra trabajando durante las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por el gobierno nacional.

• En el caso del interior un 49% de los comercios no pudo afrontar los sueldos de marzo, pudieron hacerlo parcialmente un 35% y sólo el 16% de los locale encuestados lograron pagar la totalidad de sueldos.

• En cuanto a las líneas de créditos impulsada por el gobierno nacional, el 91% de los locales encuestados no tuvieron acceso a ella.

• Entre los principales inconvenientes con que se encontraron a la hora de acceder a los créditos bancarios se tiene: a) Un 30% expresa que no se los ofrecieron o no pudieron contactarse con el banco; b) Un 28% no se encuentra en condiciones de tomar un crédito a ninguna tasa y un 14% tampoco a la tasa propuesta.

• Teniendo en cuenta la cantidad de empleados de los comercios pertenecientes al interior de Salta, el 53% poseen entre 1 a 5 empleados.

• Dividiendo la nómina por rangos, hasta 25 empleados hay un 92% de comercios, entre 26 y 60 trabajadores un 7% y más de 100 sólo un 1%.

• Para poder afrontar los sueldos del mes de abril el 77% de los locales encuestados solicitarían una reducción de contribuciones patronales(para menos de 60 empleados), un 20% solicitaría asignación compensatoria (hasta 100 empleados), mientras que REPRO (para más de 100 empleados) sólo un 3% lo solicitaría