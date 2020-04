Desesperante situación de un comedor: No tienen nada para cocinar y piden cualquier ayuda posible

Se trata del comedor capitalino “Por la sonrisa de los niños”, que funciona en B° Unión. Se les acabó la comida y no tienen nada para brindar a niños, abuelos y personas discapacitadas que reciben su ración de alimentos. Afirman que, desde la política, les cerraron las puertas.

Una situación desesperante están atravesando en el comedor “Por la sonrisa de los niños”, el cual funciona en B° Unión en la zona norte de la ciudad, debido a que no tienen cómo seguir brindándole un plato de comida a los niños y abuelos que se alimentan allí.

InformateSalta dialogó con Mirian Llanes, encargada del comedor, quien relató el angustioso momento que viven. “Estoy haciendo un pedido de mercadería, no tengo harina, no tengo azúcar, no tengo nada y necesito abrir”, indicó.

Son aproximadamente 100 las personas que reciben una ración de comida en ese comedor, entre niños y adultos mayores, en el desayuno y en la cena. “Al último, le cocinábamos y le dábamos para que las mamás retiren, pero ahora no tenemos nada, estoy desesperada y no sé qué hacer”, subrayó Mirian.

Según recordó con pena, durante la campaña electoral pasada hubo “un candidato” que llegó hasta el lugar donde “dijo que iba a apadrinarnos y creímos en él porque nos dio su palabra que no nos iba a soltar la mano; hasta el día de hoy no apareció” de nuevo, afirmó.











Con el inicio del aislamiento “le dijimos a los chicos que íbamos a parar por la cuarentena, fue para que nos diera tiempo para buscar mercadería, pero nos perjudicó porque no había ningún lado para pedir, además no tenemos ayuda de nadie”, agregó. Un dato no menor es que, en ese tiempo, estuvieron confeccionando barbijos que donaron a hospitales y merenderos, entre otras personas que los precisan.

A modo se resumen, Miriam dijo que fue a la Cooperadora Asistencial, donde no le pudieron bridar ayuda. De ahí fue hasta la Legislatura Provincial, de donde le prometieron ver qué podían hacer pero aún no se contactaron. Similar pasó en el Concejo Deliberante, donde le pidieron que haga una nota y la presentara, pero sin respuestas a la fecha.

Ahora están clamando a los corazones solidarios “cualquier tipo de ayuda, fideos, arroz, azúcar, harina, cualquier comida” para que sigan dándole una ración a los chicos, abuelos y hasta personas con discapacidad motriz que se alimentan con el merendero.

Quienes puedan dar algún tipo de colaboración o ayuda con mercadería, se pueden contactar al número 387 535-1975. Preguntar por Mirian Llanes.