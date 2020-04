Según una encuesta, más del 65% de los salteños no pudo pagar el alquiler de abril

La Federación de Inquilinos Nacional realizó una encuesta nacional para determinar el impacto de la paralización de la economía en el pago de los alquileres de vivienda, entre otros ítems. Fue un total de casi 8 mil casos en todo el país relevador entre el lunes 6 y jueves 9 de abril.

En lo que respecta a la provincia, la Unión de Inquilinos de Salta, publicó en su página de Facebook cifras preocupantes: el 67,5% de las personas no pudo pagar el alquiler el mes de abril. Este dato, se prevé aún más alto de cara al futuro, ya que el 72,84% percibe menos ingresos desde que empezó la cuarentena, y el 49% de los grupos tuvo un familiar que perdió el trabajo.

Además, desde la organización señalaron su preocupación sobre la vulnerabilidad de las madres solas en situación de alquiler y/o desalojo. En dicha encuesta, el porcentaje de personas que han respondido deja ver que el 84,1%, de las personas que respondieron a la encuesta son mujeres, y sólo el 15,8%, varones.

"Este dato muestra la desigualdad que aún existe en quién se ocupa del hogar, y quién tiene más dificultades para resolver los asuntos vinculados a la vivienda, sobre todo las madres con hijos", aseguró Natallia Soraire, la referente de la UIS.







Además, afirmó que "el futuro se presenta complicado porque desde lo económico va a llevar mucho tiempo volver a recuperar la economía de las personas. El mes de mayo va a mostrar un escenario peor para los inquilinos e inquilinas".

Por otro lado, desde la UIS informaron que las inmobiliarias no están cumpliendo con otorgar el CBU que es obligación por Decreto: el 77% no recibió la información (sólo el 17% cumplió el pedido), el 3,97 no quiso y el 1.98% lo puso a disposición, pero cobró un recargo.

De la población encuestada, el 9,9% de inquilinos/as tienen entre 18 a 25 años; el 43%, de 26 a 35 años; y el 33,77% de 36 a 50 años. Sólo un 6,6% son personas de 51 a 60.

"Entendemos así, que la problemática de la vivienda sigue siendo el eje fundamental, agregamos también que sin techo no puede haber cuarentena, por lo consiguiente intimamos a propietarios e inmobiliarias que hagan cumplir con la ley que se ha implantado en el Decreto 320/20 y no presionen con el desalojo", expresó Soraire.