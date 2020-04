Trabajadores de la Salud piden continuar con la gratuidad del boleto de colectivos

Desde este lunes, todos los exceptuados por el DNU del aislamiento social obligatorio pudieron volver a hacer uso del transporte público de pasajeros. Los trabajadores de la salud, en tanto, dejaron de viajar gratis y debieron volver a abonar el boleto, por lo que se presentó una nota al gobernador Gustavo Sáenz solicitando poder seguir manteniendo el beneficio.

En diálogo con InformateSalta, el delegado de ATE, Víctor Chuquisaca, indicó que varios trabajadores fueron obligados a bajar de las unidades por no tener carga en sus tarjetas, lo que generó malestar. Cuestiona que el personal de seguridad esté exceptuado del pago, pero ellos no. “Es injusto, sería un aliciente tener algún beneficio extra por nuestro trabajo durante la pandemia”, dijo.

Sobre la situación del sector durante la emergencia sanitaria, reconoció que al principio hubo temor en los hospitales y centros de salud pero las concientizaciones, simulacros y protocolos trajeron un poco de tranquilidad.

“En los hospitales que yo estoy recorriendo vi muchos materiales, se está haciendo un resguardo llegado el momento y si llega a ser necesario, se lo pueda usar. Esperemos que sea en vano todo este esfuerzo, que no se lo tenga que usar, porque realmente no está preparado para afrontar este tipo de pandemia y nosotros no estamos ajenos a eso. Pero si estamos mentalizándonos para hacer frente, porque es la función que nos toca”, expresó.

En este sentido, manifestó que, en algunos casos, como todas las provincias salieron a comprar al mismo tiempo, hay demoras en la entrega de insumos, pero se van equipando de a poco. “Si estamos haciendo mucho hincapié y esa es una decisión acertada, nosotros nos aseguramos que estén en los hospitales esas protecciones para que cuando llegue el momento, los trabajadores puedan hacer uso y resguardarse de todo ese riesgo”, subrayó.

Asimismo, resaltó la importancia de que el trabajador pueda mantener la calma ante un posible caso sospechoso para disminuir el riesgo de error. “El nerviosismo y el miedo que genera eso, es donde uno puede fallar y en eso estamos haciendo tomar conciencia a los trabajadores. Depende mucho de nosotros la seguridad nuestra, va a depender de cómo nos vestimos, como nos descambiamos, atrás de cada trabajador hay una familia”.

Finalmente, señaló que en el petitorio también solicitaron que se aceleren la designación temporaria de alrededor de 1300 trabajadores y el pase a planta permanente de 1192. “Si bien hay un compromiso con este gobierno de avanzar en julio, nosotros queremos que es necesario y oportuno que se adelante el pase, porque eso va a ser un aliciente también para los trabajadores. Nosotros queremos dignidad e igualdad de condiciones para todos”, concluyó.