Los colegios privados no subirán las cuotas pero piden una actualización de aportes

"Podemos asegurar que los colegios, que están dentro del Coprodec no van a aumentar las cuotas", dijo Roberto Suaina, presidente del Consejo Provincial de Educación Católica. Pero expusieron la necesidad de que el Gobierno Provincial aumente el monto de los subsidios.

En medio de la crisis económica, el dirigente llevó tranquilidad a los padres que tienen a sus hijos en los colegios privados de Salta, ante la ola de rumores de aumentos generalizados en una economía afectada por las medidas de prevención del COVID-19. "Podemos asegurar que los colegios, que están dentro del Coprodec no van a aumentar las cuotas", indicó a El Tribuno Roberto Suaina, presidente del Consejo Provincial de Educación Católica.

Además, Suaina admitió que muchos padres no están pudiendo pagar las cuotas, una de las razones es la falta de medios digitales de pago. "Entonces las opciones son peligrosas: o ir a un local de cobro con las peligrosas colas o llegar hasta los colegios, cuando no se puede circular y cuando es muy probable que no haya nadie en el establecimiento".







Los colegios se encuentran en un proceso de adaptación habilitando nuevas opciones para lograr recibir las cuotas. "A esos padres lo entendemos y ya estamos habilitando opciones para que puedan cumplir. Y lo entendemos porque estamos en permanente diálogo. A todos esos padres le decimos que las cuotas no se van a actualizar".

El dirigente explicó la delicada situación financiera por la que atraviesan las instituciones educativas privadas de Salta.

"Lo que sí estamos pidiendo es la actualización de los aportes por parte del Gobierno provincial. Al día de hoy seguimos con los mismos valores de noviembre de 2019 y existe una diferencia que la estamos reclamando desde el año pasado", afirmó.

Suaina comentó que dentro de todos los colegios hay realidades muy diversas, pero que los afecta a todos. "No podemos funcionar con los mismos valores del año pasado; a eso cualquiera lo sabe", dijo. Algunos colegios reciben los aportes para la primaria y no para la secundaria, otros para los salarios; hay una variedad importante.

Los que sí entraron en la última polémica por el anuncio del gobernador Gustavo Sáenz son los colegios que reciben como aporte el pago a sus planteles docentes; es decir aquellos que reciben el 100 por ciento del salario de la grilla real. "En un primer momento no fue sencillo entender lo que dijo el señor gobernador. Al ser voluntario (el aporte de entre el 10 y 15%) suponemos que será muy difícil que haya un aporte significativo. No se puede pedir colaboración a los trabajadores de las instituciones educativas privadas cuando ya lo venimos haciendo desde el año pasado", insistió.

Por último, le pidió tranquilidad a los padres ante la incertidumbre sobre cómo se viene el futuro próximo. No sabe cuándo se podrá volver a las aulas, por lo que pidió "paciencia" y dejó algunas precisiones pedagógicas que son importantes para toda la comunidad educativa.