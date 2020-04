La Industria Salteña busca flexibilizar más actividades

En el marco de la tercera etapa de la cuarentena dispuesta por Nación para frenar los contagios por coronavirus, Paula Bibini, residenta de la Unión Industrial Salteña en dialogo con InformateSalta detalló de las 9 mil empresas que tiene la provincia, 700 son industriales y sólo un 30% hoy está trabajando con su capacidad instalada.

"Lo que sucede es que dentro de la capacidad instalada, muchas de esas que son consideradas esenciales solo pueden trabajar a un 50% o 60% de la actividad"

Explicó que esta situación está dada un poco por la situación de empleados que son de grupos de riesgo y también por la organización de las actividades dentro de cada industria para mantener el protocolo sanitario y resguardar la gente dentro de sus puestos de trabajo.

Consultada por la crisis de otras industrias o empresas la Presidenta dijo que están trabajando para conseguir una flexibilización diferencial.

"Hay algunas actividades que todavía siguen siendo consideradas no esenciales y lo que se está solicitando ahora como responsabilidad de una cuarentena administrada al gobierno de la provincia es generar una cierta flexibilización haciéndole una propuesta de cuales actividades hoy podrían retomar de alguna manera parcial bueno a un cierto ritmo o una cierta actividad, en tanto y en cuanto se proteja la salud, pero dependemos mucho de también de las decisiones a nivel nacional, de cómo se vaya administrando esta cuarentena" explicó.

"La situación de las empresas y las industrias en particular hoy termina siendo muy asfixiante y si no se retoma de una manera parcial o flexible ciertas actividades una empresa cerrada es una empresa que no genera absolutamente nada de recursos se hace insostenible mantener la fuente de trabajo"

El tabaco y la zafra necesitan atención

Paula Bibini manifestó que tanto el tabaco como la zafra son actividades ligadas al ciclo productivo y es necesario cumplirlo, sumado a que en ella interviene un gran número de trabajadores que necesitan un ingreso económico. "La idea es que podamos por lo menos flexibilizar sobre todo lo que tiene que ver algunas actividades que hoy se puedan desarrollar en la provincia y ya comienzan en su etapa de industrialización llámese el tema del tabaco, hay una etapa posterior de industrialización en la fabricación de cigarrillos que eso se está solicitando, después el tema de la zafra que ya ahora en mayo, junio comienza"







Mineria

La referente de la UIA Salteña remarcó que esta actividad ha sido una de las que más fue flexibilizada y lentamente ha vuelto a la actividad con algunos problemas en los pasos fronterizos, especialmente con Chile. Desde la provincia se trabaja en este sentido para resolverlo.

"Están ellos con alguna dificultad en particular respecto a logística y fletes, ya que hay muchos fletes internacionales y hay una serie de trabas y medidas fronterizas a nivel internacional que se está tratando de resolver desde la provincia para que no haya problemas en la exportación, tengamos en cuenta que mucho de estos productos hoy se están vendiendo en Chile" finalizó.