Reactivación del tabaco: “Si no se dinamiza, va a generar una falta de trabajo gigantesca”

Así lo expresó a InformateSalta, German Martos, gerente general de la COPROTAB, quien aseguró cuentan con un protocolo de higiene y seguridad que no pone en riesgo la vida de los trabajadores durante la pandemia.

Luego que el gobernador Gustavo Sáenz enviara a Nación un pedido para flexibilizar algunos sectores, entre los que se encuentra el proceso industrial del tabaco, German Martos, gerente general de la COPROTAB (Cooperativa de Productores Tabacalera de Salta), indicó a InformateSalta que “si no se dinamiza, con el cuidado que debe tener, va a generar un impacto de falta de trabajo y mano de obra gigantesco”.

En este sentido, resaltó la comunicación permanente con el funcionario provincial desde el inicio del aislamiento social y obligatorio el 20 de marzo, día en que se cerraron las puertas de las fábricas de cigarrillos.

“El gobernador se hizo de esta situación llevando nuestro pedido para el proceso del tabaco y de las fábricas de cigarrillos, que de una u otra forma impacta también en los productores y el retorno del valor producción que recibe por el Fondo Especial del Tabaco”, dijo.

Asimismo, subrayó que el impacto económico afectó, en un primer momento a la actividad primaria, los productores no podían vender su cosecha, hoy ya solucionado y todavía queda en suspenso el proceso del tabaco que lo realiza Massalin Particulares en Rosario de Lerma.

“Desde el punto de vista del consumo, la venta formal es la que está frenada, al no haber ese abastecimiento, la gente no es que se deja de consumir, sino que se va al informal, que ingresa por otras líneas, que no tributa a la Nación, que se pierde toda la recaudación de más o menos 750 millones por día, lo que repercute en el productor que se ve disminuido porque esa recaudación aplica para la ley del fondo”, indicó.

Martos aseguró que la actividad cuenta con un protocolo interno de trabajo que busca la seguridad, por lo que no habría impedimentos para que no se reactive. “Una actividad como la nuestra no puede parar porque tienen un impacto económico y social muy fuerte, a nivel regional y nacional. En ese cuidado, creo que las actividades como la nuestra que están controladas, podemos llevarlas a cabo sin poner en tela de juicio por la pandemia y podemos generar la contención social de todos los que viven de esta cadena del valor, que es fundamental”.