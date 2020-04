El comercio minorista salteño empezará a operar electrónicamente desde hoy

Luego de constantes negociaciones, la Cámara de Comercio e Industria de Salta logró ser parte de las actividades que se solicitó exceptuar por parte de la provincia. A partir de hoy, el comercio minorista salteño podrá operar de manera electrónica con entrega a domicilio. “Es muy importante aclarar que esto no significa la apertura de los comercios, sigue prohibido el take out, es únicamente por delivery, si alguno se tienta en hacerlo nos arruinará a todos” indicó a InformateSalta, Daniel Betzel.

Ante esta posibilidad, Betzel destacó el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz y de la intendenta Bettina Romero, quienes aprobaron esta modalidad de trabajo por parte del comercio minorista. “La cámara de Comercio se comprometió que solo será por delivery, lo que se consiguió es la autorización para circular para que el personal este preparando pedidos para entregarlos, los vendedores seguirán vendiendo desde su casa” aseguró.







Tienda Salta, la plataforma lanzada por la institución el año pasado, será clave en esta nueva etapa de la flexibilización de la cuarentena por el Covid-19. “Hemos ofrecido la plataforma Tienda Salta de forma gratuita para todos los salteños, cobrándole la misma comisión que le cobrábamos a los comercios socios, sean o no socios, incluso le hemos ofrecido al gobernador crear el Paseo de los Artesanos ahí adentro, la hemos puesto a disposición de la plataforma de todos los salteños con inscripción gratuita”.

A su vez, Betzel manifestó que se encuentran cerrando acuerdos de precios con las empresas de transporte que se harán cargo de las entregas a domicilios. “No queremos que colapse el sistema ahí. Estamos ofreciendo por una cuestión de costos, arreglos generales con empresas de transporte, por ejemplo, Seal Cargas tendrá precios diferenciales y entregará en toda la provincia, Las tiendas del interior también van a poder entregar en Salta. La idea es incluir a todos los transportes de la provincia porque esto va a explotar, pensando que si hay que entregar 10 mil paquetes por día necesitamos logística”.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio de Salta se mostró entusiasmado por los permisos logrados. “Es un compromiso de parte nuestra, como le dije al gobernador no quiero venir el mes que viene a pedir ayuda para pedir créditos porque sin facturación necesitamos créditos para pagar sueldos. La plataforma tiene 300 comercios cargados, pero espero un mínimo de 3 mil comercios. Le agradecemos a Bettina Romero que saco un DNU donde impulsa el comercio electrónico y a Sáenz que se jugó en toda la provincia, esperamos estar a la altura de las circunstancias”.