Violencia de género y cuarentena, una amenaza doblemente peligrosa

Las denuncias por violencia de género aumentan un 39% en Argentina durante la cuarentena por el coronavirus y, desde que comenzó el confinamiento, el 20 de marzo, se han producido 19 feminicidios. La ONU la llama “la otra pandemia” y, con el apoyo de la Unión Europea, colabora con el Gobierno para proteger a las mujeres y las niñas, amenazadas doblemente por el COVID-19 y la violencia.

Desde el inicio de la cuarentena se ha visto un aumento en las denuncias de mujeres que sufren violencia de género a la Línea 144 que brinda orientación, asesoramiento y contención a mujeres en situación de violencia.





Según indican fuentes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad las llamadas crecieron un 39%”. Al mismo tiempo, alarma saber que durante este período se registraron al menos 19 femicidios en territorio argentino, y que en el 45% de los casos el asesino fue la pareja actual.

Es importante poder reconocer una relación violenta antes de que los niveles de agresividad aumentan y poder actuar a tiempo. Te contamos algunas características comunes en un agresor.

Cómo identificar una relación violenta

Posesivo: Solo quiere que estés con él, te aísla de amistades y familia. Decide por vos y te manipula.

Te controla: Revisa tus redes y tu celular. Te pide escuchar tus conversaciones y exige que le digas a dónde vas y qué haces

Te humilla: Te insulta en privado y frente a todos. Te hace sentir tonta o ignorante. Menosprecia tus actividades y gustos.

Te hace sentir culpable. Te echa la culpa por todo. Te dice que no haces nada bien, te dice que estás loca.

Celos continuos: pide pruebas de amor. Sospecha todo el tiempo de vos. Justifica los celos con amor

Opresivo: No quiere que estudies o trabajes. No te deja manejar plata, te dice cómo vestirte

Impredecible: Sentís miedo de sus reacciones. Dejas de hacer actividades por si se enoja, no sabes con qué humor te va a tratar.

Te obliga a prácticas sexuales sin que sean consensuadas, no se detiene cuando se lo pedís, no le importan tus deseos o tiempo.

“Juegos” físicos: “juega” a pegarte, te zamarronea o te empuja, te toca de forma agresiva.







Línea 144

Brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia por razones de género. Es importante que sepas no se trata de una línea de emergencia. Para casos de riesgo, comunicate con el 911.

El equipo es interdisciplinario y está compuesto por profesionales de las áreas del Derecho, la Psicología, el Trabajo Social y otras áreas afines, capacitadxs y/o especializadxs en perspectiva de género.

Contempla todos los tipos y modalidades de violencia descritos en la ley: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y en el espacio público.