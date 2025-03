Habló el acusado de maltrato: "Es todo mentira, yo mismo busqué al perro, lo hice curar y lo tengo conmigo"

Tras la viralización de un video donde se lo señala como responsable de dejar sueltos a sus perros para atacar y matar a otros animales, Giovanni en diálogo con InformateSalta aseguró que "la situación fue sacada de contexto".

En la oportunidad, explicó que tiene un rottweiler como mascota por seguridad, tras haber sufrido cuatro robos, pero aclaró que el animal "no es agresivo" y que nunca tuvo denuncias en su contra.

Sobre la situación en particular, dijo que "nunca abrió la puerta", sino que los otros perros empujaron el portón de su casa, lo que provocó que se enfrentaran. "Media cuadra más adelante se agarraron a pelear. Yo separé a los perros, solo, porque en ningún momento, nadie me ayudó", afirmó.

No obstante, realizó un mea culpa y reconoció que debió haber actuado de otra manera. "Yo la verdad que me hago responsable, por eso fui a la justicia, actué en un momento de desquicia, de bronca, es la primera vez que me pasa, nunca tuve una denuncia por este tema, ni nada", reiteró.

Además, informó que se puso en contacto con los vecinos y recuperó al perro que había sido agredido. “El perro tiene un mordisco en el brazo, yo tengo todos los certificados veterinarios, y no tiene más nada, lo llevé a mi casa donde está, lo hice curar y ahora el perrito está en mi casa".

Escraches y ataques

Por otro lado, denunció que su familia fue víctima de escraches y ataques por parte de grupos de proteccionistas. "Me escracharon, escracharon el negocio de mi señora, dijeron que iban a quemar mi casa, subieron fotos de mi nena a redes sociales", lamentó.

En cuanto a la situación legal, Giovanni confirmó que se presentó espontáneamente ante la policía y enfrenta una contravención. "No hay ninguna denuncia de ningún dueño, ni de vecino, ni de nada. Y al perrito lo tengo yo", insistió.

Por último, reiteró que sus vecinos lo apoyan y conocen el carácter de su perro. "Quiero limpiar mi imagen, y otra, que dejen de acosar a mi mujer, porque la verdad que ella no tiene la culpa, nunca estuvo, ella estaba trabajando, no tiene nada que ver en esto", concluyó.