Sin sentido: Concejales pretenden multar a conductores sin barbijo

La comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial del Concejo Deliberante dio dictamen favorable a un proyecto de Ordenanza mediante el cual, pedirán a Tránsito municipal aplicar multas a los conductores que no porten barbijos o tapabocas.

Cuando se actúa sin investigar a fondo, tomando medidas innecesarias y con el simple hecho de hacer o aparentar hacer, pasan cosas como éstas. Los famosos excesos o sin sentidos que terminan generando más enojos y ningún efecto sanitario real.

Y es que los ediles, aprobaron aprueban la adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia Provincial N° 255/2020 de la Secretaría General de la Gobernación, disponiendo la competencia de la Sub Secretaría de Movilidad Ciudadana, a realizar multas a los conductores de vehículos automotor u otro medio de transporte de autopropulsión que no utilicen el barbijo (tapaboca) y, a los que no posean el permiso de circulación provincial obligatorio.

Lo del permiso era algo que ya venía ocurriendo. El uso obligatorio de un tapabocas en el transporte público tiene sentido, ya que se trata de lugares con mucha gente, pero multar a un conductor que podría ir solo en su auto sin barbijo, es al menos alocado.





¿Cuál sería la justificación, si yendo solo no estaría cerca de nadie, estaría aislado en su cabina? ¿Y si va con la familia?

La iniciativa fue remitida a la comisión de Legislación General a los fines de continuar con su análisis, donde se esperan mayores precisiones al respecto.

El proyecto de Ordenanza fue impulsado por el concejal Julio Romero, y propone en su primer articulado adherir al Decreto de Necesidad y Urgencia Provincial N° 255/2020 de la Secretaría General de la Gobernación, referente a las sanciones por conductas flagrantes que transgredan las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Mediante una segunda disposición solicita declarar como autoridad de aplicación en el ámbito de la ciudad de Salta a la Sub Secretaría de Movilidad Ciudadana, para ser competente de realizar multas a los conductores de vehículos automotor u otro medio de transporte de autopropulsión que no utilicen el barbijo (tapaboca), y a los que no posean el permiso de circulación provincial obligatorio.

Habrá que esperar si hay mayores precisiones en cuanto a en qué casos se podría labrar esa multa. Si es para un conductor sólo, o si va acompañado. ¿Si va con la familia, con la que comparte dentro de su casa todo el día, luego debería taparse la boca en el auto? En fin, lejos de aportar este tipo de medidas sólo traerán más trabajo a Inspectores de Tránsito municipal, que por estos días se ven muy poco en las calles de Salta.