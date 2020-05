Quijano recuperó la camioneta “desaparecida” en la cuestionada gestión de Cornejo

El vehículo fue adquirido con fondos del municipio pero registrado a nombre de un particular. Tras una serie de investigaciones y denuncias, la comuna logró rescatarlo. “Será de utilidad para poder cumplir con las necesidades de nuestro pueblo”, dijo el actual intendente.

En el marco de la investigación que se sigue contra el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo por los delitos de malversación de fondos públicos y peculado, el actual jefe comunal, Carlos Folloni, confirmó que luego de una serie de investigaciones y de denuncias presentadas ante la Justicia, se logró recuperar la camioneta “desaparecida” durante la gestión anterior.

Se trata de una Chevrolet 0KM que fue adquirida con fondos de la comuna pero registrada a nombre de un particular. “Está a nombre de un tal Cornejo, creemos que es algún pariente del ex intendente, la estamos buscando por todos lados”, dijo hace algunos meses Folloni en diálogo con nuestro medio.

En la oportunidad, confirmó que ya tomaron posesión del vehículo y que en las próximas horas se sumará al Parque Automotor del municipio. "Hoy nos permite contar con un bien propio, producto del secuestro a los responsables y la entrega al municipio del cual nunca debería haber sido sustraído", expresó.

Por último, adelantó que se le asignarán diferentes usos en la localidad ahora que volvió a ser parte del municipio. “Será de utilidad para poder cumplir con las necesidades de nuestro pueblo”, finalizó.







Investigación en marcha

Cabe destacar que Cornejo es investigado también por un faltante de alrededor de $84 millones pesos, que no fueron justificados ni cuentan con respaldo alguno de cuál fue su destino.

Dicho monto obedece a distintos fondos que venían de Provincia y Nación, de Acción Social, que no han tenido un destino concreto. “Nación mandaba la plata y no se rendía, llegaba, y se desviaba para otro lado la plata, no se compraba chapa para la gente, colchones, se robaron plata de la gente”, concluyó Folloni.