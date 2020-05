Coronavirus: Aseguran que en Salta “no se espera un estado de catástrofe”

La titular de la cartera, Josefina Medrano, señaló que la provincia presenta muy buenos resultados epidemiológicos en comparación con el país y Latinoamérica. “Por el momento, no hay evidencia científica ni clínica de circulación viral en Salta”, expresó.

Atrás quedaron las proyecciones de escenarios extremos sobre muertes por COVID-19, que causaron pánico en la sociedad hace un mes atrás. En reunión con Senadores, la ministra de Salud, Josefina Medrano, sostuvo que "Salta presenta muy buenos resultados epidemiológicos en comparación con el país y Latinoamérica".







En ese contexto, manifestó que en el escenario actual se advierte un corrimiento del pico de la curva, por lo que no se espera un estado de catástrofe, lo que a su vez no implica que se deban relajar los controles y se debe seguir con todos los recaudos. “Por el momento, no hay evidencia científica ni clínica de circulación viral en Salta”, manifestó.

“Somos la primer ciudad Argentina con más de 500 mil habitantes que pudo avanzar con la flexibilización de algunas actividades en el marco de la cuarentena”

A su vez señaló que su ministerio trabaja en base a tres grandes variables; el virus, que a la fecha no tiene vacuna ni tratamiento; la vulnerabilidad de las personas, que incluye acciones de control y prevención, y; la mejora de la capacidad instalada, que engloba fortalecimiento del sistema de salud, la compra de elementos de protección y la capacitación del recurso humano.

Medrano destacó también el refuerzo de los controles de seguridad y sanitarios en la frontera, en particular en Salvador Mazza y a raíz de los casos positivos de Covid_19 en Yacuiba; los procesos de designación de profesionales, enfermeros y agentes sanitarios en el interior provincial; como la provisión de insumos a hospitales.







Dengue

Sobre el brote del dengue sostuvo que, tras el aumento de casos dado en época de Semana Santa, se observa ahora un achatamiento de la curva, lo que sumado a la llegada del frío, anticipan el fin del ciclo en este mes de mayo. “Hubo un aumento de esta patología en todo el continente y a pesar de ello, Salta tiene este año una cantidad de infectados similar a la de 2019”, contó.