Gimnasio de Orán aclara que continúa cerrado al público y alquila sus elementos para subsistir

El dueño de El Galpón Gym explicó a InformateSalta que para poder subsistir, decidió armar paquetes con rutinas para hacer en casa y ofrecerles en alquiler a sus clientes las máquinas que necesiten. “Hace dos meses que está cerrado, no volví a abrir”, dijo.

Luego que se diera a conocer que “profes” de gimnasios de Orán se organizaron para volver a la actividad, aún sin ser autorizados, Carlos Martel, dueño de El Galpón Gym, desmintió a InformateSalta que en su caso haya abierto las puertas al público.

Sobre un video que circuló, el hombre aseguró a este medio que las puertas de su gimnasio se abren solo para el alquiler de sus elementos a clientes y personas que así se lo requieran, pero no se retomaron las clases en el lugar.

“Soy un empresario que hace dos meses que tengo mi empresa cerrada, que no recibo ayuda de nadie. Tengo 18 años de profesión. Me están alquilando, depende del equipo de trabajo de que les armo entre $3000 y $3500 para poder pagar $50.000 por mes de alquiler, de un alquiler que lo sigo pagando y no tuve ningún beneficio, ni siquiera de los 10 mil pesos”, expresó.

En este sentido, detalló que quien requiera sus servicios, lo contacta vía telefónica, le explica que tipo de ejercicios quiere hacer, él arma un paquete de acuerdo a sus necesidades y se pauta un encuentro en el gimnasio para la entrega de la rutina y elementos. “Se llevan las cosas, me dan el dinero y se arregla cuando se vuelve a pagar. Pero no está abierto, no abrí nunca”, manifestó.

Finalmente, adelantó a InformateSalta que mañana habrá una gran marcha convocada por los dueños de todos los gimnasios, solicitando poder retomar a la actividad, con un protocolo establecido y siguiendo todas las medidas de higiene y seguridad recomendadas.